Milei canta 'Libre' de Nino Bravo en un concierto con imágenes de atentados y muertos tiroteados El presidente argentino realizó un espectáculo de una hora en Buenos Aires donde incluyó la canción del artista valenciano

Tamara Villena Valencia Martes, 7 de octubre 2025, 13:22 Comenta Compartir

El presidente argentino, Javier Milei, ofrecía este lunes en Buenos Aires un concierto de rock de una hora como previa a la presentación de su libro, La Construcción del Milagro, con el que busca ensalzar su legislatura. El espectáculo, que se celebró en el Movistar Arena de la ciudad argentina, logró congregar a 15.000 personas que escucharon en directo las versiones del político de temas muy conocidos, mientras fuera se congregaban protestas contra el dirigente.

Entre los temas que Milei interpretó, de distintos artistas, se encontraba 'Libre' de Nino Bravo. La icónica canción del intérprete valenciano se incluyó en un repertorio que arrancó con una versión modificada del tema 'Panic Show' del grupo La Renga, en la que el presidente alternaba frases como «Hola a todos, yo soy el león» o «soy el rey y te destrozaré, toda la casta es de mi apetito».

Fue precisamente durante la canción del artista valenciano cuando la pantalla grande del escenario, situada justo detrás de Milei, comenzó a mostrar imágenes del muro de Berlín, con fallecidos tiroteados entre alambres e imágenes de los atentados contra Donald Trump, Charlie Kirk y Jair Bolsonaro.

"Nino Bravo":

Porque Javier Milei cantó #Libre en el Movistar Arena pic.twitter.com/BRYKs5oCVk — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 7, 2025

El 'show' también incluyó propaganda electoral musicalizada, tanto en contra de la oposición y a favor de su partido, como proclamas en favor de sionismo y contra los atentados de Hamás del 7 de octubre. Un concierto que se produce a menos de tres semanas de los comicios en Argentina, para los que los primeros sondeos no auguran un panorama favorable para la formación ultraderechista de Javier Milei, que se presentaba ante su público vestido de negro y totalmente eufórico.

La banda, formada por el diputado Alberto Benegas Lynch a la batería; el candidato Joaquín Benegas Lynch, a la guitarra; el biógrafo presidencial Marcelo Duclos en el bajo y la diputada Lilia Lemonine en los coros, tocó también otros temas como 'Demoliendo Hoteles', de Charly García; 'Rock del Gato', de Ratones Paranoicos; y 'Blues del Equipaje', de La Mississipi.