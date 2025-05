Cuándo tendrá lugar el próximo apagón masivo en España, según la inteligencia artificial

Clara Alfonso Martes, 27 de mayo 2025, 01:04 Comenta Compartir

El pasado 28 de abril, España y Portugal sufrieron un apagón masivo que dejó a millones de personas sin electricidad durante más de 12 horas . Este evento, uno de los más graves en la historia energética reciente de la península ibérica, ha generado preocupación sobre la posibilidad de que se repita en el futuro cercano. En respuesta a esta inquietud, se han difundido en redes sociales y medios de comunicación diversas fechas especulativas sobre un posible próximo apagón, como el 25 de julio o el 17 de agosto de 2025. Sin embargo, la inteligencia artificial asegura que estas predicciones carecen de respaldo oficial o científico.

Consultadas al respecto, diversas inteligencias artificiales, incluyendo ChatGPT, han señalado que actualmente no existe una fecha confirmada para un próximo apagón en España. Estas herramientas destacan que, aunque factores como olas de calor extremas, ciberataques o la creciente dependencia de fuentes renovables sin suficiente capacidad de respaldo podrían aumentar el riesgo de interrupciones en el suministro eléctrico, no hay evidencia concreta que permita prever con certeza cuándo podría ocurrir otro apagón masivo.

Por su parte, las autoridades españolas, a través de Red Eléctrica de España, continúan investigando las causas del apagón del 28 de abril y monitorean constantemente la red para prevenir futuros fallos

Hasta el momento, no se ha emitido ninguna alerta oficial sobre apagones masivos inminentes. Lo que quiere decir que, aunque la posibilidad de un nuevo apagón no puede descartarse completamente, actualmente no hay fundamentos sólidos que indiquen cuándo o si volverá a ocurrir.