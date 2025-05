Las secuelas del apagón: móviles 'locos', falta de wifi y televisión 'en diferido'

Arturo Checa Valencia Martes, 6 de mayo 2025, 00:55 Comenta Compartir

Una semana después del gran apagón que dejó a España entre las tinieblas, las dudas y la incomunicación, la emergencia aparece casi ya como una situación de nervios entre brumas, con la normalidad como nota predominante hoy en día. Aunque no del todo. El caos generado en las telecomunicaciones por el corte durante casi un día entero en muchos puntos sigue originando no pocas incidencias: móviles que se vuelven 'locos' para notificarte que se te han acabado los datos y acto seguido recibir un mensaje que señala que aún queda un 20% de capacidad de navegación, 'routers' que han dejado de funcionar e interrumpen la señal de televisión y algunas calles de los alrededores de Valencia todavía sin señal de wifi.

La telefonía El laberinto de los datos menguantes

El mundo de los 'smartphones' es el que continúa especialmente confundido después del histórico cero energético del 28 de abril. O más bien el de las compañías de telefonía. Desde Telefónica se remiten al comunicado que han estado lanzado desde las jornadas posteriores a la emergencia: «Telefónica ha alcanzado la normalidad en el funcionamiento de su red y continúa trabajando para culminar el restablecimiento del servicio en los últimos puntos a los que está llegando el suministro eléctrico».

Es decir, reconocimiento de algún tipo de anomalía, pero sin concretar. Lo cierto es que algunos usuarios de Valencia han tenido que lidiar en los últimos días con mensajes contradictorios. Así le paso a Sergio, un vecino de L'Olivereta. «Me llegó el mensaje de 'ha alcanzado el límite de consumo para datos que tiene establecido'. Llamé a Telefónica para que me pusieran más», explica el usuario. Aunque ya se extrañó porque mientras esperaba la recarga, el móvil seguía funcionando. «Me llegó el extra de datos. Pero apenas unas horas después me entró el mensaje de 'ha superado el 80 por ciento del límite de consumo para datos establecido'». Todo muy ilógico.

Su caso no es único. Decenas de usuarios de teléfonos han reportado incidencias de este tipo a las compañías telefónicas, fruto supuestamente de la inestabilidad creada en los generadores de las compañías eléctricas.

El problema La caída de los generadores

El problema de la inestabilidad de muchos sistemas de telefonía puede radicar en una consecuencia del apagón. Lo explica Salva Santonja, coordinador de comunicaciones avanzadas de ITI, un centro tecnológico valenciano especializado en telecomunicaciones. «Las infraestructuras de comunicaciones de los teleoperadores tienen la consideración de sistemas críticos, ya que son esenciales para la seguridad nacional, el mantenimiento de servicios básicos y la protección de infraestructuras clave. Por eso, ante cortes eléctricos, estas instalaciones están respaldadas por sistemas de alimentación propios, como baterías o generadores, cuya autonomía varía según la ubicación y la importancia del nodo»

Tras el apagón, «estos sistemas funcionaron correctamente en una primera fase, permitiendo mantener el servicio durante las primeras horas. Sin embargo, a medida que se prolongó la situación, el servicio se fue interrumpiendo de forma desigual, lo que explica por qué algunas personas seguían teniendo cobertura móvil mientras otras la perdían». Las secuelas de esas disfunciones son las que pueden estar notándose ahora.

Los trucos Rebobinar para poder ver la televisión de pago

Los trastornos tecnológicos también llegan a la pequeña pantalla. «Desde el apagón, el router, que lo tengo contratado con Movistar, no funciona bien. De hecho, no puedo ver la televisión de pago salvo haciendo un pequeño truco, que es viendo en diferido la programación», explica Rocío Morell, vecina de Cheste.

Y la afectada explica el ingenio del que han tenido que echar mano: «Mi hija rebobina unos segundos el programa en directo, le vuelve a dar al play, y vemos la tele. El otro día mi marido tuvo que recurrir a esta treta para poder ver el partido entre Las Palmas y el Valencia, lo tuvo que seguir con unos segundos de retraso», explica la mujer

La vecina de Cheste reconoce que varios teléfonos de su casa tienen problemas de cobertura y que este lunes iban a pasar por el domicilio empleados de la compañía operadora para cambiar el 'router' para ver si tienen mejor servicio.

En casa Tomar prestada la señal wifi de la vecina

La ausencia de señal wifi también ha sido una constante en los días posteriores al apagón. En lugares como Alboraya se demoró más de lo previsto la vuelta de estas ondas básicas en servicios de internet. «Yo me podía conectar en casa aprovechando el wifi de una vecina que sí tenía y me lo dejaba, si no, imposible», explicaba Isabel, una de estas afectadas.

En los días posteriores sí ha regresado el wifi, pero en zonas como la calle Colón de este municipio al este de la capital, muchos usuarios aún siguen con problemas. Sí tienen ya conexión por ondas y teléfono fijo, «pero no tenemos datos en el móvil. No podemos hacer llamadas ni navegar con 5G», relata esta afectada. La incidencia, según confirman fuentes de Iberdrola, ya ha sido subsanada, y hay suministro desde las 17:20 horas de este lunes.

«Equipos como routers o servidores pueden reiniciarse mal o perder su configuración, lo que impide el acceso a internet incluso cuando ya ha vuelto la electricidad. Lo primero tras un corte de este tipo es reiniciar los equipos de red y comprobar que todo vuelve a funcionar con normalidad. Si persisten los fallos, puede que se deba todavía al restablecimiento de la red del operador y sus servicios, así que lo mejor es esperar un tiempo prudencial, y si el problema persiste, contactar con el soporte técnico», explica Salva Santonja desde el ITI.

Otros cortes Una semana con un rosario de apagones en Valencia

Los sobresaltos en Valencia tras el lunes negro no han cesado. Tras recuperarse el fluido eléctrico en la totalidad del casco urbano al final de esta jornada, los apagones han sido una constante en los últimos días: hasta tres apagones con un cientos de afectados.

El primero de ellos se produjo al día siguiente, con el consiguiente sobresalto para los vecinos del entorno de la calle Chiva, donde se produjo. Como ya informó LAS PROVINCIAS, según Iberdrola una excavadora que trabajaba en una obra en la calle Mariano Ribera, en el entorno de Pérez Galdós, golpeó un cable de media tensión. 2.800 vecinos se quedaron sin luz durante casi una hora.

El fin de semana ha sido especialmente agitado en el campo energético. El sábado, otro apagón dejó a más de 200 vecinos sin luz durante siete horas en Valencia. La avería de un transformador en la plaza de Segovia afectó a los residentes en los alrededores de la avenida Primero de Mayo. Y al día siguiente, un nuevo corte de luz se cebó con casi un millar de vecinos de la Gran Vía de Valencia durante hora y media. En este caso, por una avería en una línea subterránea.

La solución Copias de seguridad físicas frente a la fragil nube

El experto en telecomunicaciones del ITI, Salva Santonja, lanza un consejo a las empresas de telecomunicación. Para el caso de que los generadores de emergencia acaben también fallando y para subsanar routers y otras configuraciones de abonados. «Es recomendable que las empresas cuenten con sistemas de alimentación ininterrumpida (SAIs) para redes de telecomunicaciones y equipos críticos, que hagan copias de seguridad de sus configuraciones y revisen periódicamente el estado de sus equipos», sostiene.

Para el especialista en comunicaciones avanzadas, nada mejor que un sosoprte físico. «Las soluciones basadas en la nube son una buena solución para la resiliencia y la disponibilidad ubicua, pero es importante tener los datos esenciales cerca de nosotros, que permitan seguir funcionando en caso de cortes. La digitalización no solo mejora la eficiencia, también protege frente a este tipo de imprevistos».

Temas

Internet

Iberdrola

apagón

teléfono

