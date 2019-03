'Low Battery Man', el valenciano que recorrerá España para visibilizar su enfermedad crónica Servando posa junto a la furgoneta con la que recorrerá la Península. / LP Servando Castelló es «un hombre sin batería contra la encefalomielitis miálgica», que retransmitirá su viaje por 59 capitales de España y Portugal para dar voz a los que «ya no pueden ni salir de la cama» TAMARA VILLENA Valencia Sábado, 23 marzo 2019, 01:05

Un viaje para «hacer visible lo invisible». Así define el valenciano Servando Castelló, de 42 años, su particular aventura para poner en el mapa -literalmente- la enfermedad que padece desde hace siete, cuando fue diagnosticado con encefalomielitis miálgica. Bastante más conocida, muy a su pesar, como 'fatiga crónica': «Prefiero su nombre normal», reconoce el empresario. «Es una enfermedad muy compleja, que afecta a todos los sistemas del cuerpo. Tiene muchísimos efectos secundarios y más de sesenta síntomas -relata-. Es como tener una gripe muy intensa permanentemente», describe Castelló.

De hecho, él mismo reconoce que eso fue lo que pensaba que tenía hasta que «un buen día decidí hacerme análisis» al comprobar que el agotamiento no lo abandonaba. «No se me pasaba y en los análisis 'normales' tampoco me salía nada. Me pasé mucho tiempo yendo de un médico a otro porque no mejoraba. Ninguno sabía nada pero yo seguía igual», asegura Servando. Hasta que, cuatro años más tarde y seis meses de lista de espera, en el Hospital Clínic de Barcelona logran detectar su enfermedad. «Pude rebajar un poco mi nivel de vida, pero desde el verano pasado he notado un bajón brutal. Pensé 'esto se está complicando mucho, hay que hacer algo antes», explica Castelló.

Ahora quiere recorrer las principales capitales de la península con una furgoneta y retransmitir su viaje día a día, para dar voz a quienes padecen su misma enfermedad pero no se encuentran ya en su misma situación: «Quiero visibilizar a todos los que ya no pueden salir a la calle o levantarse de la cama, porque yo todavía puedo hacer que se les vea aunque ellos no puedan hacerse ver». La intención de Servando es visitar a otros enfermos y asociaciones de encefalomielitis miálgica en 59 capitales de la Península Ibérica, 47 de España y 12 de Portugal, entre tres semanas y un mes. No quiere aventurarse a limitar fechas porque sabe que su cuerpo marcará el ritmo del trayecto: «La intención es visitar una ciudad al día, pero dependerá de mi energía». La misma que le ha llevado a apodarse como 'Low Battery Man' y a nombrar la página web desde donde emitirá su aventura, con el objetivo de recaudar fondos que irán destinados íntegramente a la investigación de la encefalomielitis miálgica a través de la fundación Open Medicine Foundation.

Faltan solo cinco días para su partida de Navarrés, su pueblo natal, pero asegura que ya ha notado los resultados del video promocional que ha producido junto a un amigo para compartir su iniciativa: «Es increíble. Está teniendo una acogida impresionante, estoy muy agradecido», confiesa el empresario, que saldrá de su pueblo el próximo lunes 25 de marzo a las 15.00h. «Es una iniciativa que hago yo, que soy un hombre, pero que en realidad la padecen mujeres en su mayoría, a las que se les suele tachar de 'neuróticas'. Probablemente, si le hubiera pasado a más hombres la enfermedad se habría tenido más en cuenta y se hubiera invertido más en su investigación», reivindica Servando, consciente de los estigmas que sufre el género femenino.

«Para mí, este viaje es también un mensaje para mis hijos», confiesa. Ni la mayor, de cinco años, ni el pequeño de tres, son conscientes del todo de lo que pasa, «solo saben que papá se va con la furgoneta», explica el navarrés. «No sé cómo va a terminar esto para mí. La vida te juega unas cartas y hay que lucharlas hasta el final», asegura Servando. El cómo lo tiene claro: «Positivismo y actitud».