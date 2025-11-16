José David Ortega gana el XIX Premio Juan Arizo Serrulla por su estudio sobre el colapso del edificio Champlain Towers South de Miami

Foto de familia de premiados, becados, patronos y miembros de ETSICCP UPV en la ceremonia de la Fundación Juan Arizo de esta edición.

La Fundación Juan Arizo Serrulla celebró el pasado jueves, 13 de noviembre, la entrega de sus galardones anuales en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universitat Politècnica de València (ETSICCP UPV). El acto reunió a representantes del ámbito académico y empresarial para reconocer la excelencia y el compromiso social de jóvenes ingenieros.

Durante la jornada, que fue abierta por el director de la Escuela, Luis Pallarés, se entregaron los Premios Juan Arizo Serrulla, el Premio Cavida y las becas de estudio de los másteres en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (MUICCP) y en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal (MGPTI).

El XIX Premio Juan Arizo Serrulla, dotado con 12.000 euros, fue concedido a José David Ortega Rodríguez por su investigación «Mejora de la robustez del edificio Champlain Towers South de Miami (EEUU)». El trabajo analiza el colapso progresivo del condominio de 136 apartamentos ocurrido en 2021 en Miami Beach, mediante una modelización estructural con el software SAP2000. A partir de la simulación, Ortega propuso un sistema de refuerzo que genera caminos alternativos de carga para evitar el colapso. La propuesta, poco invasiva y eficiente, representa una aportación innovadora a la ingeniería estructural y a la seguridad de las edificaciones.

El jurado también concedió tres accésits de 4.000 euros a proyectos de alta calidad técnica. Alejandro Jiménez Morcillo fue distinguido por su estudio «Análisis de la peligrosidad de inundación pluvial en núcleos urbanos. Caso de estudio: municipio de Benaguasil (Valencia)», que propone una metodología para evaluar el riesgo de inundaciones de origen pluvial. Christian Arnal Palacios obtuvo el accésit por su trabajo «Estudi informatiu per a la connexió tranviaria entre les estacions de Russafa i la Carrasca de la Xarxa de Metrovalència», centrado en la mejora de la movilidad sostenible. El tercer accésit fue para Sergio Bermejo Llorente por el proyecto «Diseño óptimo de la estructura de un carro inferior para la construcción de voladizos sucesivos del puente para el enlace A1-M1 en Port Louis (Islas Mauricio)», que desarrolla un modelo optimizado para la ingeniería de puentes.

Ampliar Marc Savall Camps premio CAVIDA 2025 y José David Ortega Rodríguez premio Juan Arizo 2025

Premio CAVIDA y becas al talento joven

El acto incluyó también la entrega del Premio Cavida, en su quinta edición, que reconoce proyectos académicos orientados a mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional. El galardón fue otorgado a Marc Savall Camps por su pódcast «En Diversidad», una iniciativa de comunicación inclusiva que busca eliminar prejuicios y visibilizar las capacidades de las personas con discapacidad.

En el marco del acto se entregaron también las becas de ayuda a la matrícula del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, concedidas a Beatriz de Silva Espinar Hernández y Bruno Martínez Mello-Costa, así como las becas del Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal (MGPTI) a Itziar Contreras Pérez, Álvaro García-Pozuelo, Elena Lorente López y Andrés Muñoz Fernández.

Ampliar Rosario Arizo, presidenta de la Fundación Juan Arizo durante su intervención.

Un legado de pasión por la ingeniería

Durante el acto, la presidenta de la Fundación, Rosario Arizo, recordó la figura de Juan Arizo Serrulla, ingeniero, docente y empresario valenciano fallecido en 2004, cuya trayectoria inspira la labor de la Fundación. «Nuestra misión es impulsar la formación y la investigación en ingeniería civil, fomentar la transferencia de conocimiento y promover iniciativas sociales que mejoren la vida de las personas», señaló.

La Fundación mantiene su compromiso con la innovación y la responsabilidad social a través de iniciativas como el Hackathon Valenciaport – Opentop, la colaboración con la Asociación El Arca del barrio de Nazaret y la Cátedra de Empresa Juan Arizo Serrulla de la UPV.

El acto concluyó con una conferencia del historiador del arte Daniel Benito Goerlich, dedicada a la figura de su tío, el arquitecto Francisco Javier Goerlich, considerado el gran artífice de la Valencia moderna. Su intervención, centrada en la relación entre historia, patrimonio e ingeniería, sirvió como cierre inspirador al encuentro.

Ampliar El catedrático de la Universitat de València, Daniel Benito Goerlich, durante su charla sobre el arquitecto Francisco Javier Goerlich.

Sobre la Fundación Juan Arizo Serrulla

La Fundación, creada en 2007, promueve la excelencia académica, la investigación y la innovación en el ámbito de la ingeniería civil, así como proyectos de impacto social. Desde su creación, ha reconocido a cerca de ochenta jóvenes ingenieros a través de sus premios y becas.