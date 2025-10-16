Inabarcable Luis Buñuel

RAFA MARÍ Jueves, 16 de octubre 2025, 23:11 Comenta Compartir

Sobre Buñuel se ha escrito mucho. Creo haber leído la mayor parte de la copiosa bibliografía dedicada al cineasta y he tratado de repasarla antes de arrostrar el peligro -para mí y para mis hipotéticos lectores- de añadir una losa más a tan voluminosa y pesada pila de libros y artículos", afirma Miguel Marías (Madrid, 1947) en la introducción de su nuevo libro 'Otro Luis Buñuel' (Athenaica, 2025).

Miguel Marías, hijo del filósofo Julián Marías (Valladolid, 1914-Madrid, 2005) y hermano del escritor Javier Marías (Madrid, 1951-2022), fue, por su formación como economista, jefe del Servicio de Estudios de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid. Es autor de numerosos libros de cine (sobre Mur Oti y Leo McCarey, entre otros). Director de la Filmoteca Española (1986-1988), Marías, una firma habitual de la revista 'Dirigido por...' y de la editorial Notorious, es para quien esto escribe el historiador de cine más estimulante y personal del panorama español.

La carrera de Luis Buñuel (Calanda, 1900-Ciudad de México, 1983) es casi inabarcable en muchos de sus aspectos. Por la diversidad de las películas que realizó, por la riqueza temática y genérica del cine que hizo y por haber trabajado en cuatro países (España, Estados Unidos, México y Francia). En algunas ocasiones pudo parecer que Buñuel era una figura del pasado, con un renqueante surrealismo. Y de eso nada. El gran cineasta siempre estuvo en forma creativa. Su último trabajo ('Ese oscuro objeto del deseo', 1977, con Fernando Rey y Ángela Molina) lo considera Marías una obra maestra.

La etapa estadounidense de Buñuel en 1940-1946 es una de las menos conocidas de su carrera. No fue un periodo de dirección cinematográfica (no rodó ninguna película allí), sino una etapa de trabajo técnico e institucional, marcada por su exilio tras la Guerra Civil española y su compleja relación con el cine de Hollywood y la política del momento. Trabajó en el MoMA (Museum of Modern Art de Nueva York), supervisando y editando películas durante la Segunda Guerra Mundial, dentro de un programa de propaganda aliado.

Regresemos al libro de Miguel Marías. Sorprenden con frecuencia sus comentarios a las películas de Buñuel. Pero a Marías siempre hay que hacerle caso, él nunca es un crítico rutinario. Marías 'se moja' siempre, y nunca lo hace con aires desafiantes. Sostiene, por ejemplo, y quizá sea el único en hacerlo, que 'El gran calavera', rodada en México en 1949 e interpretada por Fernando Soler, Rubén Rojo y Gustavo Rojo, fue su primera obra maestra, «una de las seis mejores de Buñuel, muy por encima de la famosa 'L'Âge d'Or' (1930)», escrita en colaboración con Salvador Dalí y rodada principalmente en Francia (algunas secuencias en España). Sorprendente Marías.

'Los olvidados'

Por el contrario, con la muy famosa y elogiada 'Los olvidados' (México, 1950), mantiene Marías una inesperada distancia crítica: «A primera vista puede antojarse elemental, tosca, ruda y sumaria (...) ¿Cómo un film de tales características pudo ser considerado casi unánimemente una obra maestra? Muy sencillo: porque todavía estaba de moda el 'neorrealismo' (Roberto Rossellini no había rodado aún 'Europa 51') y esa etiqueta sirvió para dar por bueno y apropiado a las circunstancias el 'torpe aliño indumentario' de Buñuel».

Lo dije ya: Miguel Marías 'se moja' siempre. Bajo su amparo cinéfilo, pongo en la tele 'Los olvidados'. Por tercera vez veo esta dolorosa historia sobre la miseria, el abandono y la delincuencia juvenil. ¿Una elemental película, según Marías? A mí me sigue pareciendo magnífica.