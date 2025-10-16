Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de este jueves deja el primer premio en un municipio popular por su cárcel y otras cinco localidades

Inabarcable Luis Buñuel

Miguel Marías, exdirector de la Filmoteca Española, publica con criterios renovadores y polémicos un apasionado estudio sobre el gran cineasta aragonés

RAFA MARÍ

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:11

Comenta

Sobre Buñuel se ha escrito mucho. Creo haber leído la mayor parte de la copiosa bibliografía dedicada al cineasta y he tratado de repasarla antes de arrostrar el peligro -para mí y para mis hipotéticos lectores- de añadir una losa más a tan voluminosa y pesada pila de libros y artículos", afirma Miguel Marías (Madrid, 1947) en la introducción de su nuevo libro 'Otro Luis Buñuel' (Athenaica, 2025).

Miguel Marías, hijo del filósofo Julián Marías (Valladolid, 1914-Madrid, 2005) y hermano del escritor Javier Marías (Madrid, 1951-2022), fue, por su formación como economista, jefe del Servicio de Estudios de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid. Es autor de numerosos libros de cine (sobre Mur Oti y Leo McCarey, entre otros). Director de la Filmoteca Española (1986-1988), Marías, una firma habitual de la revista 'Dirigido por...' y de la editorial Notorious, es para quien esto escribe el historiador de cine más estimulante y personal del panorama español.

La carrera de Luis Buñuel (Calanda, 1900-Ciudad de México, 1983) es casi inabarcable en muchos de sus aspectos. Por la diversidad de las películas que realizó, por la riqueza temática y genérica del cine que hizo y por haber trabajado en cuatro países (España, Estados Unidos, México y Francia). En algunas ocasiones pudo parecer que Buñuel era una figura del pasado, con un renqueante surrealismo. Y de eso nada. El gran cineasta siempre estuvo en forma creativa. Su último trabajo ('Ese oscuro objeto del deseo', 1977, con Fernando Rey y Ángela Molina) lo considera Marías una obra maestra.

La etapa estadounidense de Buñuel en 1940-1946 es una de las menos conocidas de su carrera. No fue un periodo de dirección cinematográfica (no rodó ninguna película allí), sino una etapa de trabajo técnico e institucional, marcada por su exilio tras la Guerra Civil española y su compleja relación con el cine de Hollywood y la política del momento. Trabajó en el MoMA (Museum of Modern Art de Nueva York), supervisando y editando películas durante la Segunda Guerra Mundial, dentro de un programa de propaganda aliado.

Regresemos al libro de Miguel Marías. Sorprenden con frecuencia sus comentarios a las películas de Buñuel. Pero a Marías siempre hay que hacerle caso, él nunca es un crítico rutinario. Marías 'se moja' siempre, y nunca lo hace con aires desafiantes. Sostiene, por ejemplo, y quizá sea el único en hacerlo, que 'El gran calavera', rodada en México en 1949 e interpretada por Fernando Soler, Rubén Rojo y Gustavo Rojo, fue su primera obra maestra, «una de las seis mejores de Buñuel, muy por encima de la famosa 'L'Âge d'Or' (1930)», escrita en colaboración con Salvador Dalí y rodada principalmente en Francia (algunas secuencias en España). Sorprendente Marías.

'Los olvidados'

Por el contrario, con la muy famosa y elogiada 'Los olvidados' (México, 1950), mantiene Marías una inesperada distancia crítica: «A primera vista puede antojarse elemental, tosca, ruda y sumaria (...) ¿Cómo un film de tales características pudo ser considerado casi unánimemente una obra maestra? Muy sencillo: porque todavía estaba de moda el 'neorrealismo' (Roberto Rossellini no había rodado aún 'Europa 51') y esa etiqueta sirvió para dar por bueno y apropiado a las circunstancias el 'torpe aliño indumentario' de Buñuel».

Lo dije ya: Miguel Marías 'se moja' siempre. Bajo su amparo cinéfilo, pongo en la tele 'Los olvidados'. Por tercera vez veo esta dolorosa historia sobre la miseria, el abandono y la delincuencia juvenil. ¿Una elemental película, según Marías? A mí me sigue pareciendo magnífica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  2. 2 El nuevo complemento de brecha de género exigirá justificar la interrupción o reducción laboral tras tener un hijo
  3. 3 Aemet activa un nuevo aviso por tormentas en Valencia este jueves
  4. 4 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  5. 5 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  6. 6 Detienen en Torrent a la administradora de un estudio de arquitectura por estafar 22.000 euros a un cliente
  7. 7 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  8. 8

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  9. 9

    La Universitat de València compra banderas palestinas con dinero público para el profesorado
  10. 10 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Inabarcable Luis Buñuel