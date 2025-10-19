Horóscopo del lunes 20 de octubre de 2025 gratis: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

TV Domingo, 19 de octubre 2025, 22:10 Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este lunes 20 de octubre de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Eres detallista y exiges lo mismo por parte de los demás. Una velada romántica inesperada cambiará todos tus planes. Esta semana pueden haber acontecimientos que cambien tu rutina laboral para bien. Tu salud mental se ve afectada por tus horas en redes sociales. Intenta vivir sin mirar tanto el móvil. Esta semana recibirás un dinero imprevisto que podrás íntegro. No lo malgastes.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Estás en un momento inmejorable y sabes que puedes conseguir lo que quieras. La motivación llega cuando menos te lo esperas y ese está siendo tu caso esta semana. Estarás imparable. Deja de lado los ultraprocesasdos y notarás cómo mejora tu cansancio y apatía. Una dieta sana te ayudará a sentirte mejor. Tu economía va cuesta arriba y de momento parace que seguirá manteniéndose así durante un tiempo.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Cuidado con las expectativas que te generas de los demás para evitar desengaños amorosos. Un ascenso por sorpresa mejorará tus planes de futuro y te hará quedarte en tu empresa a pesar de tus dudas. Intenta hacer más deporte para sentirte mejor y notarás cómo mejoran tus dolores de espalda. La gasolina hace que no te salgan las cuentas a final de mes. Gastas demasiado el coche, intenta moverte más y tu bolsillo lo notará.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Tu relación no está pasando por su mejor momento y puede que notes que todos tus esfuerzos son inútiles. Un ascenso podría estar a la vuelta de la esquina. Tu salud será inmejorable y te encontrarás genial estos días. Hay muchos gastos innecesarios que te hacen complicado llegar a fin de mes. Piensa bien antes de comprar.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Tu magnetismo estará por las nubes y estarás más seductor que nunca. Si estás desempleado, una buena oferta laboral podría estar a punto de cruzarse en tu camino. No realizas suficiente deporte y eso hace que te notes con poca energía y resistencia. Deberías visitar más el gimnasio. Tu desorganización hace que gastes más dinero de lo que realmente necesitas. Haz listas para no comprar más de la cuenta.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Tu pareja te valora y aprecia, muéstrale lo mismo por tu parte. Disfruta del momento. Si estás en soledad, este mes te esperan grandes cosas Es el momento perfecto para poner en marcha ese proyecto que te ronda por la cabeza. Evita las comidas copiosas para reducir las digestiones pesadas que te vienen molestando últimamente. Cuentas con ahorros suficientes para hacer ese viaje que tanto te apetece, no te lo pienses tanto.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Los próximos días no pueden presentarse mejores a nivel amoroso. Disfruta. Puede que te sientas un poco agobiado ante la carga laboral, intenta despejarte para que no te pase factura física. Estás consiguiendo abandonar tus malos hábitos, ahora intenta mantenerte firme para no volver atrás. Las inversiones son algo que pensar detenidamente, así que controla tus impulsos antes de dar el paso para evitar disgustos.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

La soltería hará que te plantees el rumbo de tu vida y que quieras aprovechar para cambiar de aires un tiempo. Tu turno laboral puede cambiar drásticamente y desearás cambiar de trabajo. Cargar con más de lo que puedes hará que te notes Controla los gastos o este puede acabar siendo el mes más caro de todo tu año.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu intuición nunca falla, así que haz caso a tus sospechas. Los detalles marcan la diferencia y harán que tu trabajo destaque más que nunca. No pases nada por alto. Disfrutarás de una salud inmejorable y estás en uno de tus mejores momentos de forma física. No consigues eliminar las compras compulsivas de tu vida y así no podrás ahorrar nunca. Tómatelo en serio para evitar problemas futuros.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Te sentirás celoso de alguien del pasado de tu pareja. Escuha a tu intuición, tus sospechas pueden ser verdad. Intenta ser más reflexivo antes de hablar y escucha las críticas como una mejora. Puede que tengas un susto en el tobillo, así que ten cuidado si sales a correr o realizas ejercicio físico. Cuidado con quien te pide dinero. No todo el mundo te devolverá luego lo que le dejes.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

No estás siendo del todo sincero y quiza eso termine pasando factura. Di las cosas claras. Tus grandes resultados harán que te valores a ti mismo más que nunca. Enhorabuena Últimamente notas algunos problemas intestinales. Vigila lo que comes para identificar el problema si ves que persiste. Estás saliendo más de la cuenta y las facturas de comidas y fiestas te están dejando en números rojos.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Las energías negativas acaban restando energía. No malgastes tu tiempo si no te ves preparado para enfrentamientos. Te conviene tomar riesgos de vez en cuando que demuestren tu valía. Ten más confianza en ti mismo. Un resfriado mal cuidado puede hacer que tengas que adaptar tus planes esta semana. Cuídate en cuanto notes síntomas. Aquel negocio que tenías entre manos y por el que no acabas de decantarte puede ser tu gran oportunidad. Quien no arriesga no gana.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

