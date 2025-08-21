Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 21 de agosto de 2025

TV Jueves, 21 de agosto 2025, 01:04 Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este jueves 21 de agosto de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

En los próximos días alguien de quien esperas mucho podría decepcionarte. La motivación llega cuando menos te lo esperas y ese será tu caso esta semana. Saca tiempo para ti, es fundamental estos días. Sigue así para notar una gran mejoría emocional a largo plazo. No consigues eliminar las compras compulsivas de tu vida y así no podrás ahorrar nunca. Tómatelo en serio para evitar problemas futuros.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Las energías negativas acaban restándote vitalidad. No malgastes tiempo en enfrentamientos. Una reunión importante puede hacer tambalear el mundo a tu alrededor a costa del trabajo. Relativiza. Intenta no pasarte con el ejercicio físico estos días. Estás pasando una racha un poco mala, con el dinero justo pero las cosas están a punto de cambiar a mejor.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Llegará alguien nuevo a tu vida que puede que no termine siendo lo que esperas. Ve con cuidado. En el trabajo te conviene guiarte por tu criterio que seguir consejos ajenos. Evita las comidas copiosas para reducir las digestiones pesadas que te vienen molestando últimamente. Un ingreso inesperado está a la vuelta de la esquina.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Vivirás una época de tranquilidad y tras un periodo algo conflictivo por fin podrás respirar tranquilo. Es el momento perfecto para poner en marcha ese proyecto que te ronda por la cabeza. Una racha de emociones fuertes hará que te notes desanimado. Intenta mantener las comidas en orden para no perder energía. Esta semana recibirás un dinero imprevisto que podrás íntegro. No lo malgastes.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

La soltería hará que te plantees el rumbo de tu vida y que quieras aprovechar para cambiar de aires un tiempo. Las cosas van a cambiar a mejor en el trabajo durante los próximos días. Céntrate en lo que realmente te gusta. Cargar con más de lo que puedes hará que te notes agotado mentalmente. Cuidado con los gastos imprevistos o te llevarás un disgusto a final de mes.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Tu relación no está pasando por su mejor momento y puede que notes que todos tus esfuerzos son inútiles pero finalmente se verán recompensados. Tu entorno laboral te valorará más que nunca. Tienes una energía desbordante con la que podrás hacer frente a todo lo que te propongas estos días. Tus finanzas se beneficiarán de un poco de orden.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Vuelve alguien de tu pasado que puede ser que no quieras ver de nuevo. Tu trabajo pasará por una serie de cambios próximamente. Intenta demostrar más que nunca tu valía. Cuidado a la hora de tomar suplementos alimenticios. No vale la pena obsesionarse con el peso, pero si quieres adelgazar nada mejor que el deporte y alimentos saludables. Aquel negocio que tenías entre manos y por el que no acabas de decantarte puede ser tu gran oportunidad. Quien no arriesga no gana.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Las malas rachas pasan, pero la tuya parece ir para largo. Intenta no perder los nervios durante las discusiones. Un ascenso podría estar a la vuelta de la esquina. Puede que tengas un susto en el tobillo, así que ten cuidado si sales a correr o realizas ejercicio físico. Ojo con los correos sospechosos que te llegan, pueden vaciar tu cuenta y dejar sin nada si sigues algún enlace engañoso.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Te sentirás celoso de alguien del pasado de tu pareja. Escucha a tu intuición. Presta atención a lo que dicen tus jefes e intenta mejorar tu trabajo en la medida de lo posible. Intenta hacer más deporte para sentirte mejor y notarás mejoría en tu espalda. Controla los gastos o este puede acabar siendo el mes más caro de todo el año.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Un encuentro inesperado hará que tus planes se tambaleen durante los próximos meses. Puede que te sientas un poco agobiado ante la carga laboral, intenta despejarte para que no te pase factura física. La ansiedad puede afectarte más de la cuenta. Debes desconectar en la medida de lo posible para que los nervios no te afecten al apetito. Tu economía va cuesta arriba y de momento parace que seguirá manteniéndose así durante un tiempo.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Cuidado con las expectativas que te generas de los demás para evitar desengaños amorosos. Es difícil afrontar la carga de trabajo y muchas veces el estrés puede contigo. Respira, porque se vienen unos días un poco ajetreados. Disfrutarás de una salud inmejorable y estás en uno de tus mejores momentos de forma física. Tu desorganización hace que gastes más dinero de lo que realmente necesitas. Haz listas para no comprar más de la cuenta.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Estás en un momento inmejorable y sabes que puedes conseguir lo que quieras. Intenta ser más reflexivo antes de hablar y escucha las críticas como una mejora. Deja de lado los ultraprocesasdos y notarás cómo mejora tu cansancio y apatía. Una dieta sana te ayudará a sentirte mejor. Un premio de lotería te dejará un regalo este mes, no te dará para grandes lujos pero por fin podrás darte ese capricho que tanto querías.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

