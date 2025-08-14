Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 14 de agosto de 2025
Las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis
M.P.
Jueves, 14 de agosto 2025, 01:34
Consulta todas las predicciones del horóscopo para este jueves, 14 de agosto de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.
Elemento: Fuego
Aries (21 de marzo – 20 de abril)
Tiene el corazón congelado, pero le llegará el calor. Su economía va muy bien. Esos comentarios sobre el trabajo no serán comprendidos. Debe vigilar los horarios y la calidad de sus comidas.
Elemento: Fuego
Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.
Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.
Elemento: Tierra
Tauro (21 de abril – 20 de mayo)
Pocas complicaciones en el terreno amoroso. Puede gastar algún dinerillo en mejorar su casa. Centre sus energías en el trabajo. Ocasión para sosegarse y conseguir equilibrio psicológico.
Elemento: Tierra
Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.
Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.
Elemento: Aire
Géminis (21 de mayo – 24 de junio)
No ponga en peligro su felicidad con el ser amado. Déjese de remordimientos y gástese el dinero en ese capricho. Entra en un período de mucha actividad laboral. La natación le ayudará a relajar tensiones.
Elemento: Aire
Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.
Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.
Elemento: Agua
Cáncer (25 de junio – 22 de julio)
Aleje esos celos infundados, o le pesará. Sus asuntos fi nancieros tienen muy buen aspecto. Podría ser propuesto para un puesto comercial. Es muy beneficioso ingerir líquidos, no lo olvide.
Elemento: Agua
Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.
Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.
Elemento: Fuego
Leo (23 de julio – 23 de agosto)
Si no tiene pareja ponga especial atención a su alrededor. Un gasto extra le ha dejado el presupuesto descompensado. Esfuércese y obtendrá los objetivos deseados en su trabajo. Físicamente muy bien.
Elemento: Fuego
Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.
Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.
Elemento: Tierra
Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)
Los roces con su pareja se apaciguarán. Oportunidad de mejorar sus asuntos fi nancieros. Cumpla con su horario laboral o tendrá problemas. Anote en su agenda la revisión de la vista.
Elemento: Tierra
Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.
Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.
Elemento: Aire
Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)
Su relación de pareja está llegando a la perfección. Ahora es un excelente momento para ahorrar. Encontrará nuevas posibilidades de trabajo. La garganta será su punto débil.
Elemento: Aire
Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.
Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.
Elemento: Agua
Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)
Si quiere amor, puede encontrarlo en el ámbito profesional. Ponga a cero sus deudas. Asuma con mayor frialdad los inconvenientes profesionales. No debe exponer su piel sin protección a los peligrosos rayos de sol.
Elemento: Agua
Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.
Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.
Elemento: Fuego
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
A pesar de que se muestre distante, su pareja le quiere. Reflexione sobre la oferta económica que le hicieron. Haga saber a los que le rodean lo que piensa del trabajo. Procure hacer, por lo menos, tres comidas al día.
Elemento: Fuego
Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.
Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.
Elemento: Tierra
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Trate de no ser tan enamoradizo. Debe ahorrar si quiere hacer el viaje soñado. Va a gozar de una excelente reputación en el trabajo. Tan ajetreado ritmo diario puede provocarle estrés.
Elemento: Tierra
Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.
Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.
Elemento: Aire
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Emocionalmente, comienza una etapa bastante satisfactoria. Su economía se le va de las manos. Su ambición y capacidad laboral serán elevadas. Tan pronto se mostrará optimista y vital como sin fuerzas.
Elemento: Aire
Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.
Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.
Elemento: Agua
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo
No haga caso a los rumores, su relación es muy sólida. Prepare un plan para sus inversiones. No debe entrar en conflicto con sus superiores. Quedar con sus amigos mejora su estado anímico.
Elemento: Agua
Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.
Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.
Fechas de cada signo del zodiaco
· Aries (21 de marzo – 19 de abril)
· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)
· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
· Leo (23 de julio – 22 de agosto)
· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
¿Qué es un horóscopo?
La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.
¿Y el Zodiaco?
Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.
