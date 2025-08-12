Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 12 de agosto de 2025 Las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Consulta todas las predicciones para este martes 12 de agosto de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Piensa en frío antes de decir las cosas, te pueden las formas y eso acabará pasándote factura. El trabajo irá bien y por fin se hará realidad esa noticia que estabas esperando, aunque ve con pies de plomo.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Tu autoboicot a veces te pasa factura y puede hacer que lo pases mal en ciertas situaciones. Intenta trabajarlo a nivel interno para que no te condicione y déjate llevar de vez en cuando.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Has pasado una época de introspección que te ha hecho replantearte varias cosas, pero no es un buen momento para cambios bruscos. Pronto retomarás el contacto con alguien del pasado.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

No estás pasando por un buen momento financiero porque no terminas de saber cuándo parar de gastar. Presta atención a tus necesidades reales. Pasarás una buena jornada entretenida con amigos.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Tienes madera de líder y eso puede despertar alguna que otra envidia en el trabajo. Haz caso a tu intuición. La suerte está de tu lado y tendrás una grata e inesperada noticia próximamente.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Pasarás una buena jornada junto a los tuyos, es un buen momento para disfrutar de la familia. En el trabajo recibirás un reconocimiento por tu esfuerzo. Aprovecha los ratos libres para ese hobby que tienes abandonado.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Comer mal acabará pasando factura en tu físico y en como te encuentras. Te notarás con poca energía, pero haz un esfuerzo para salir e intentar distraerte. Alguien puede tener algo que decirte.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

No hay forma de saber qué le pasa por la mente a la otra persona, así que intenta no darle vueltas a lo que está fuera de tu alcance. Tendrás una sorpresa inesperada que cambiará tus planes de cara al fin de semana.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Alguien de tu entorno no está siendo del todo transparente contigo´ así que haz caso a tus sospechas para saber qué puede estar pasando. Buen día en el plano laboral.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Eres demasiado calculador y eso acabará pasándote factura. Deja de sospechar cosas que no son ciertas y céntrate en lo que puedes hacer para arreglar las cosas con esa persona.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tomarás una decisión importante hoy con la que no contabas, pero acabará siendo la acertada si te centras. Haz un poco de reflexión para saber qué cosas tienes que cambiar en tu día a día.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Sigues inestable y eso no te permitirá disfrutar de lo mucho que has mejorado a nivel laboral. Intenta ver el lado bueno de las cosas y pon todo tu esfuerzo en mejorar tu energía.

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

