Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 13 de agosto de 2025 Las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este miércoles, 13 de agosto de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Necesita reflexianar sobre la relación que mantiene en estos momentos. Le será devuelta esa cantidad de dinero que prestó. No caiga en la irritación ante cualquier contratiempo laboral. Si su estómago se resiente, coma poco y a menudo.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Los asuntos sentimentales van por buen camino. Debería dar un buen repaso a su economía. Imaginación e intuición serán ingredientes fundamentales en su trabajo. Muévase más para recuperar sus energías.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Propóngase que la vida en común no caiga en la rutina. Diviértase sin gastar tanto dinero. Sus proyectos profesionales se podrían ralentizar. Dificultad de conciliar el sueño por sus problemas.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Magnífico momento para el amor. Busque nuevas formas de aumentar su capital. Un difícil asunto profesional por fin verá la luz. En cuanto a la salud, se sentirá mejor que nunca.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Las condiciones astrales son propicias para la felicidad. No debe ser tan despistado con sus asuntos financieros. Le conviene recordar que no está solo en su trabajo. En cuanto pueda, aproveche para recuperar sueño.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Jornada de gran intensidad amorosa. Sus ahorros están en vías de extinción. Dispone de total libertad para realizar sus proyectos laborales. Su salud física y mental, al aire libre, se reforzará.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Ocasión propicia para consolidar su relación sentimental. Buen día para disfrutar de sus ahorros. La impulsividad no es buena para hablar con los jefes. Sus ojos estarán especialmente sensibles.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Si no se siente a gusto, no mantenga esa relación. En los asuntos económicos todo marcha bien. Este trabajo tan intenso es puntual. Disfrute de la buena mesa, su salud es perfecta.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Mantendrá una buena relación con todos sus amigos. Se siente agobiado por los gastos que debe afrontar. Algún problema puede retrasar su carrera profesional. Ligeras molestias en el cuello y la espalda.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La relación amorosa le proporcionará una gran paz. Los asuntos económicos marcharán mejor. La tónica en el trabajo sigue siendo buena. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Poco centrado para los asuntos del amor. En sus inversiones tiene que actuar con inteligencia. Los problemas laborales no se van a resolver hoy. Si su médico le aconseja vacunarse, hágalo.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Todo positivo junto a la persona amada. Día favorable para su economía. Tenga decisión para mostrar su creatividad laboral. Su energía debe enfocarla de manera positiva.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

