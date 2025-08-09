Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 9 de agosto de 2025

DM Sábado, 9 de agosto 2025, 00:56 Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones para este sábado 9 de agosto de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Eres detallista y exiges lo mismo por parte de los demás. Una velada romántica inesperada cambiará todos tus planes. Intenta centrarte en lo que haces. Tus asuntos personales harán que tengas la cabeza en las nubes y pueden acabar pasando factura a tu trabajo. Una racha de emociones fuertes hará que te notes desanimado. Intenta mantener las comidas en orden para no perder energía. Si estás pensando pedir un préstamo, conviene que pienses bien los contras a largo plazo antes de lanzarte a la piscina.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Te encuentras un poco deprimido y sabes que tu entorno lo nota. Intenta pasar más tiempo haciendo lo que te gusta para sentirte mejor, como pasar tiempo con los tuyos. Tus grandes resultados harán que te valores a ti mismo más que nunca. Enhorabuena Deja de lado los ultraprocesasdos y notarás cómo mejora tu cansancio y apatía. Una dieta sana te ayudará a sentirte mejor. Las inversiones son algo que pensar detenidamente, así que controla tus impulsos antes de dar el paso para evitar disgustos.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Tu relación no está pasando por su mejor momento y puede que notes que todos tus esfuerzos son inútiles. No permitas que nadie te pise y demuestra por qué tu trabajo es correcto. No realizas suficiente deporte y eso hace que te notes con poca energía y resistencia. Deberías visitar más el gimnasio. Necesitas ahorrar para posibles imprevistos que pueden venir en un futuro.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Esta semana alguien que aprecias mucho podría decepcionarte. Intenta hablar las cosas. Si estás desempleado, una buena oferta laboral podría estar a punto de cruzarse en tu camino. Notas que se cae más el cabello de lo normal y puede ser a que estés pasando una época de estrés y ansiedad. Descansa bien e intenta relajarte. Esta semana recibirás un dinero imprevisto que podrás íntegro. No lo malgastes.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Las malas rachas pasan, pero la tuya parece ir para largo. Intenta no perder los nervios durante las discusiones. Un ascenso por sorpresa mejorará tus planes de futuro y te hará quedarte en tu empresa a pesar de tus dudas. Un resfriado mal cuidado puede hacer que tengas que adaptar tus planes esta semana. Cuídate en cuanto notes síntomas. Un premio de lotería te dejará un regalo este mes, no te dará para grandes lujos pero por fin podrás darte ese capricho que tanto querías.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Eres sincero y eso es fundamental en una relación. Di lo que piensas y saldrás reforzado de cualquier conflicto con tu pareja o amigos. Es difícil afrontar la carga de trabajo y muchas veces el estrés puede contigo. Respira, porque se vienen unos días un poco ajetreados. Tu salud será inmejorable y te encontrarás genial estos días. Tu economía va cuesta arriba y de momento parace que seguirá manteniéndose así durante un tiempo.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Tu magnetismo estará por las nubes y estarás más seductor que nunca. Los detalles marcan la diferencia y harán que tu trabajo destaque más que nunca. No pases nada por alto. Tu salud mental se ve afectada por tus horas en redes sociales. Intenta vivir sin mirar tanto el móvil. Ojo con los correos sospechosos que te llegan, pueden vaciar tu cuenta y dejar sin nada si sigues algún enlace engañoso.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Llegará alguien nuevo a tu vida que puede que no termine siendo lo que esperas. Ve con cuidado Intenta ser más reflexivo antes de hablar y escucha las críticas como una mejora. Tienes una energía desbordante con la que podrás hacer frente a todo lo que te propongas estos días. Cuidado a la hora de realizar compras por internet si quieres evitar un posible disgusto en tu cuenta bancaria.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu pareja y tú tenéis una gran complicidad y todo indica que os espera un gran futuro por delante. Puede que algún compañero de trabajo te juegue una mala pasada. Estate al tanto para evitar conflictos. Un resfriado hará que no estés en tu mejor momento, intenta descansar más. Toca apretarse el cinturón durante un tiempo, por el momento no aparecen nuevos ingresos en tu camino.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Un encuentro inesperado hará que tus planes se tambaleen durante los próximos meses. Una reunión importante puede hacer tambalear tu futuro en la empresa. Ten cuidado. Estás consiguiendo abandonar tus malos hábitos, ahora intenta mantenerte firme para no volver atrás. La gasolina hace que no te salgan las cuentas a final de mes. Gastas demasiado el coche, intenta moverte más y tu bolsillo lo notará.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Estás en un momento inmejorable y sabes que puedes conseguir lo que quieras. Te conviene tomar riesgos de vez en cuando que demuestren tu valía. Ten más confianza en ti mismo. Has pasado unos días un poco malos, pero por fin te recuperarás por completo. Recuerda que debes controlar los impulsos para no gastar más de la cuenta. Deja de comprar cosas que no necesitas.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Vuelve alguien de tu pasado que puede ser que no quieras ver de nuevo. Un ascenso podría estar a la vuelta de la esquina. Puede que tengas un susto en el tobillo, así que ten cuidado si sales a correr o realizas ejercicio físico. Aquel negocio que tenías entre manos y por el que no acabas de decantarte puede ser tu gran oportunidad. Quien no arriesga no gana.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

