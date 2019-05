Horóscopo del jueves 16 de mayo, gratis

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, jueves 16 de mayo, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según estehoróscopo gratis del jueves 16 de mayo.

Consulta aquí elhoróscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Pueden llegarte las propuestas de trabajo que estabas esperando. En apasionamiento no hay quien te gane, desearás sentir a manos llenas tus sentimientos más sublimes.Estos días tendrás una gran actividad sentimental y sexual, diviértete. Buscarás algún momento a lo largo del día para disfrutar de las aficiones que más te gustan y liberan.No bajes la guardia, porque en el trabajo pueden hacerte una faena. No puedes vivir con el estrés que llevas encima, ahora tienes la oportunidad de sentirte plena.Fíate de tu intuición, últimamente aciertas mucho, te dará buenos resultados. Te mostrarás más abierta y adaptable a las ideas y necesidades de tu habitual grupo de amigos.Físicamente te conviene mucho ponerte en contacto con la naturaleza. Pero aunque te cueste, deberías adaptarte a las circunstancias novedosas que vayan apareciendo en tu vida.Es un buen momento para iniciar una relación o renovar la que tienes. Pero eso no quita para que hicieras una lista de prioridades en cuanto a los asuntos que tienes pendientes.Si intentas ver las cosas desde otro ángulo, te irá mejor, no seas negativa. De todas las formas te merecerá la pena que sacrifiques algo de tu tiempo para conseguir un dinero extra, inténtalo.Vas a querer compartir vivencias y conversaciones trascendentales con alguien. Si quieres quitarte un peso de encima, trata de solucionar determinados asuntos de tu pasado.Tu salud es muy buena y te permite hacer todo lo que quieras sin esfuerzo. Deberías plantearte que es lo verdaderamente importante y valioso en tu vida, y no solamente tiene que ver con lo material.Después de una etapa tranquila, te espera otra más pasional e interesante. Te quedará tiempo para poder dar ciertos consejos que serán valiosísimos, con capacidad para ser objetiva y práctica.Físicamente te conviene alimentarte mejor y cuidar los horarios. Aunque creas que todo es posible, procura no tener esos pensamientos tan revolucionarios, no te bebas el mundo de golpe.Tu corazón necesita algo que tu cabeza rechaza, haz caso al primero. Vivirás experiencias de lo más enriquecedoras, tu parte más espiritual y humanitaria irá cobrando protagonismo.