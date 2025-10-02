¿Cuánto gana un conductor de ambulancia en España?: La cantidad no deja indiferente a nadie Entre emergencias, ubicación o guardias, sus ingresos pueden variar bastante

Mario Lahoz Valencia Jueves, 2 de octubre 2025, 00:06 Comenta Compartir

Un conductor de ambulancia en España puede esperar ganar alrededor de los 1.440 euros al mes netos de promedio, lo que equivale a unos 26.600 euros brutos anuales, aunque esta cifra puede variar bastante según dónde y con cuántos años de experiencia tengas desempeñando el trabajo.

Para quienes han comenzado recientemente y atesoran una experiencia menor de tres años en este puesto, los ingresos son mucho más bajos, mas o menos sobre los 900-1000 euros al mes netos, dadas las condiciones de turno, la entidad contratante (servicio público o privado) y los complementos posibles.

A medida que se adquiere experiencia, la remuneración puede aumentar hasta los 1.600 - 1.800 euros al mes netos si la persona lleva entre 10 y 20 años de servicio o más. La empresa para la que se trabaje y la comunidad autónoma también influyen de manera decisiva.

En ciudades grandes o servicios con muchas emergencias, turnos de noche o guardias de 24 horas, suele haber pluses que elevan el salario. Además, empresas privadas pueden aplicar condiciones distintas a los servicios públicos sanitarios.

Otra variable son las horas trabajadas. Aunque los convenios establecen jornadas normales de 36-40 horas semanales, muchos conductores realizan guardias, turnos nocturnos, festivos o incrementos por servicios especiales.

Esto puede aumentar el sueldo de forma notable. Así, los ingresos netos mensuales se pueden incrementar hasta los 2.000-2.500 euros al mes, pero eso sí, a base de trabajar muchas horas o hacerlas por la noche.