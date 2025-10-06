Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo
Un calendario en una imagen de archivo. Unsplash

¿Dónde es festivo el 13 de octubre?: las cinco comunidades autónomas que harán puente

Estas regiones marcan en sus calendarios el Día de la Hispanidad como no laborable

S.Bonillo

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:20

El domingo, 12 de octubre se celebra en España el Día de la Hispanidad, fecha en la que se conmemora el encuentro entre culturas tras el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. Muchos trabajadores tienen la vista puesta en esta fecha, pero lo cierto es que no todas las comunidades tienen en cuenta este día como no laborable.

En concreto, solo cinco regiones de España marcan en sus calendarios EL Día de la Hispanidad como festivo. Se trata de Andalucía (8.696.038), Aragón (1.368.954), Asturias (1.016.995), Castilla y León (2.406.016) y Extremadura (1.053.410), que en total suman 14'5 millones de ciudadanos.

Existen festivos comunes que las comunidades autónomas pueden desplazar a otro día, como suecede en este caso. El 12 de octubre cae en domingo este año, pero todas las comunidades que lo celebran lo mueven al lunes, 13 de octubre, formando así un fin de semana largo que se puede aprovechar para una escapada o simplemente para descansar en casa.

Todos los festivos que quedan en 2025

El calendario laboral de 2025 recoge un total de 12 días festivos, de los que nueve se celebran de forma conjunta en toda España. A estos 12 días se suman los dos festivos locales, hasta un total de 14 días festivos.

Ahora bien, de los 12 festivos que hay en 2025, aún quedan cuatro días no laborables que son comunes en todo el país; el sábado 1 de noviembre (Todos los Santos); el sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución Española); el lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y el jueves 25 de diciembre (Navidad).

