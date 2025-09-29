El 9 de octubre será festivo para 5,5 millones de españoles

Andoni Torres Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:51 Comenta Compartir

El mes de octubre trae días festivos en varias comunidades autónomas, donde se podrán hacer, en muchos casos, auténticos puentes vacacionales de hasta cuatro días.

La primera quincena del mes contempla dos días festivos que afectan a hasta seis comunidades autónomas, en las que viven casi veinte millones de personas. Para tener un festivo de carácter nacional hay que esperar al 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, aunque este año cae en sábado.

Domingo 12 de octubre. Día de la Fiesta Nacional de España. Este año hay cinco autonomías que han optado por trasladar el festivo del domingo al lunes, y eso permitirá que millones de vecinos de estas comunidades tengan fiesta el 13 de octubre. Se trata de Andalucía (8.696.038 habitantes), Aragón (1.368.954), Asturias (1.016.995), Castilla y León (2.406.016) y Extremadura (1.053.410), que en total suman 14'5 millones de ciudadanos que gozarán de un puente a mediados de octubre.

Jueves 9 de octubre. Día de la Comunitat Valenciana. Casi 5,5 millones de personas (5.319.000) podrán disfrutar de este festivo autonómico. El 9'Octubre cae este año en jueves y permitirá a algunos afortunados hacer un puente de cuatro días al unir el jueves festivo con el viernes (laborable) y el sábdo y domingo.

Hasta fin de año, aún restarán cuatro festivos comunes a toda España. Los que se celebrarán de manera conjunta y son fiesta nacional son el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos (sábado), el 6 de diciembre, Día de la Constitución (sábado), el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción (lunes) y el 25 de diciembre, Navidad (jueves).

Festivos nacionales de 2025

- 1 de enero, Año Nuevo (miércoles).

- 6 de enero, Epifanía del Señor (día de Reyes) (lunes).

- 18 de abril, Viernes Santo (viernes).

- 1 de mayo, Fiesta del Trabajo (jueves).

- 15 de agosto, Asunción de la Virgen (viernes).

- 1 de noviembre, Día de Todos los Santos (sábado).

- 6 de diciembre, Día de la Constitución (sábado).

- 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción (lunes).

- 25 de diciembre, Navidad (jueves).

Festivos por autonomías

Estos son los festivos por comunidades autónomas en 2025:

COMUNITAT VALENCIANA: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 19 de marzo (miércoles) - San José. 18 de abril - Viernes Santo. 21 de abril - Lunes de Pascua. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 24 de junio (martes) - San Juan. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 9 de octubre (jueves) - Día de la Comunitat Valenciana. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

MADRID: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 2 de mayo (viernes) - Día de la Comunidad de Madrid. 25 de julio (viernes) - Santiago Apóstol. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

MURCIA: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 19 de marzo (miércoles) - San José. 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 9 de junio (Lunes) - Día de la Región de Murcia. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

BALEARES: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 1 de marzo (sábado) - Día de las Islas Baleares. 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad. 26 de diciembre (viernes) - Día de San Esteban.

MELILLA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 31 de marzo (lunes) - Fiesta del Eid Fitr. 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 6 de junio (viernes) - Fiesta del Sacrificio - Aid Al Adha. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 13 de octubre (lunes) - Traslado del 12 de octubre. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

ANDALUCÍA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 28 de febrero (viernes) - Día de Andalucía. 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 13 de octubre (lunes). Virgen del Pilar. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

ARAGÓN: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 23 de abril (miércoles) - Día de Aragón. San Jorge. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 13 de octubre (lunes) - Traslado del 12 de octubre. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

ASTURIAS: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 8 de septiembre (lunes) - Día de Asturias. 13 de octubre (lunes) - Traslado del 12 de octubre. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CANARIAS: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 30 de mayo (viernes) - Día de Canarias. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CANTABRIA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 28 de julio (lunes) - Día de las Instituciones de Cantabria. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 15 de septiembre (lunes) - La Bien Aparecida. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CASTILLA-LA MANCHA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 31 de mayo (sábado) - Día de Castilla-La Mancha. 19 de junio (jueves) - Corpus Christi. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CASTILLA Y LEÓN: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 23 de abril (miércoles) - Día de Castilla y León. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 13 de octubre (lunes) - Traslado del 12 de octubrel. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CATALUÑA: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 18 de abril - Viernes Santo. 21 de abril - Lunes de Pascua. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 17 de junio* (martes) - Fiesta en el Valle de Arán. 24 de junio (martes) - Día de San Juan. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 11 de septiembre (jueves) - Día de Cataluña. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad. 26 de diciembre (viernes) - San Esteban.

EXTREMADURA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 8 de septiembre (lunes) - Día de Extremadura. 13 de octubre (lunes) - Traslado del 12 de octubre. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

GALICIA 2025: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 17 de mayo (sábado) - Día de las Letras Gallegas. 25 de julio (viernes) - Santiago Apóstol. Día de Galicia. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

LA RIOJA: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 abril - Viernes Santo. 21 de abril - Lunes de Pascua. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 9 de junio (lunes) - Día de La Rioja. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

NAVARRA: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 abril - Viernes Santo. 21 de abril - Lunes de Pascua. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 25 de julio (viernes) - Día de Santiago Apóstol. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 3 de diciembre (miércoles) - San Francisco Javier. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

PAÍS VASCO: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 abril - Viernes Santo. 21 de abril - Lunes de Pascua. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 25 de julio (viernes) - Día de Santiago Apóstol. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CEUTA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 6 de junio (viernes) - Fiesta del Sacrificio - Eidul Adha. 5 de agosto (martes) - Nuestra señora de África. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.