Todos los festivos que quedan en la Comunitat y el resto de comunidades autónomas antes de que acabe el año
Todavía quedan cuatro festivos nacionales por disfrutar antes de que comience el 2026
Valencia
Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:18
Septiembre es el mes en el que muchos vuelven de las vacaciones y dan por finalizado sus días de descanso estivales, pero no hay que desesperar: el año todavía no ha acabado y quedan días festivos antes de que llegue el 2026.
En concreto, en los tres meses y medio que quedan para que termine el año serán fiesta en toda España el sábado 1 de noviembre (Todos los Santos), el sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución Española), el lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y el jueves 25 de diciembre (Natividad del Señor).
Días festivos por comunidades autónomas
A nivel autonómico, hay comunidades que aún tienen días festivos por disfrutar. A continuación os indicamos las fechas festivas por cada comunidades autónomas, de aquí a final de año:
- Comunitat Valenciana: jueves 9 de octubre (Día de la Comunitat Valenciana), sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).
- Asturias: lunes 13 de octubre (Traslado del 12 de octubre), sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción), jueves 25 de diciembre (Navidad).
- Extremadura: lunes 13 de octubre (traslado del 12 de octubre), sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).
- Cataluña: jueves 11 de septiembre (Día de Cataluña), sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción), jueves 25 de diciembre (Navidad) y viernes 26 de diciembre (San Esteban).
- Madrid: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).
- Galicia: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).
- Navarra: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), miércoles 3 de diciembre (San Francisco Javier), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).
- País Vasco: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).
- Cantabria:sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).
- Murcia: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).
- Baleares: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción), jueves 25 de diciembre (Navidad) y viernes 26 de diciembre (Día de San Esteban).
- Melilla: lunes 13 de octubre (traslado del 12 de octubre), sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).
- Andalucía: lunes 13 de octubre (Virgen del Pilar), sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).
- Aragón: lunes 13 de octubre (Traslado del 12 de octubre), sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).
- Canarias: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).
- Castilla la Mancha: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).
- Castilla y León: lunes 13 de octubre (Traslado del 12 de octubre), sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).
- La Rioja: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).
- Ceuta: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).
