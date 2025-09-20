Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un jugador se lleva más de 147.099 euros con La Bonoloto de este viernes en el municipio donde vivía un famoso futbolista y una conocida cantante
Un calendario en una imagen de archivo. Unsplash

Todos los festivos que quedan en la Comunitat y el resto de comunidades autónomas antes de que acabe el año

Todavía quedan cuatro festivos nacionales por disfrutar antes de que comience el 2026

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:18

Septiembre es el mes en el que muchos vuelven de las vacaciones y dan por finalizado sus días de descanso estivales, pero no hay que desesperar: el año todavía no ha acabado y quedan días festivos antes de que llegue el 2026.

En concreto, en los tres meses y medio que quedan para que termine el año serán fiesta en toda España el sábado 1 de noviembre (Todos los Santos), el sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución Española), el lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y el jueves 25 de diciembre (Natividad del Señor).

Días festivos por comunidades autónomas

A nivel autonómico, hay comunidades que aún tienen días festivos por disfrutar. A continuación os indicamos las fechas festivas por cada comunidades autónomas, de aquí a final de año:

- Comunitat Valenciana: jueves 9 de octubre (Día de la Comunitat Valenciana), sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- Asturias: lunes 13 de octubre (Traslado del 12 de octubre), sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción), jueves 25 de diciembre (Navidad).

- Extremadura: lunes 13 de octubre (traslado del 12 de octubre), sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- Cataluña: jueves 11 de septiembre (Día de Cataluña), sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción), jueves 25 de diciembre (Navidad) y viernes 26 de diciembre (San Esteban).

- Madrid: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- Galicia: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- Navarra: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), miércoles 3 de diciembre (San Francisco Javier), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- País Vasco: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- Cantabria:sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- Murcia: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- Baleares: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción), jueves 25 de diciembre (Navidad) y viernes 26 de diciembre (Día de San Esteban).

- Melilla: lunes 13 de octubre (traslado del 12 de octubre), sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- Andalucía: lunes 13 de octubre (Virgen del Pilar), sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- Aragón: lunes 13 de octubre (Traslado del 12 de octubre), sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- Canarias: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- Castilla la Mancha: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- Castilla y León: lunes 13 de octubre (Traslado del 12 de octubre), sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- La Rioja: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- Ceuta: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  2. 2 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 y embestir a una patrulla
  3. 3

    Polo despreció el mail de las 18.43 horas sobre el enorme caudal del Poyo: «¿A quién iba a llamar?
  4. 4 La promesa de Morientes a la afición del Valencia CF: «Tengo que daros lo que os quité»
  5. 5 Colapso en el by-pass, la V-30 y en diversas calles de Valencia en la tarde de este viernes
  6. 6 Detenido el conductor del patinete que huyó tras atropellar a una mujer de 70 años en Torrent
  7. 7

    El presidente de la CHJ ante la jueza: «Nunca dije que Forata se iba a romper. Pero la consellera no tomaba medidas. Fue muy tenso»
  8. 8 Aemet activa este fin de semana un aviso amarillo en Valencia y Castellón por lluvias y tormentas e indica donde caerán
  9. 9 LaLiga desvela que Peter Lim avaló entre 30 y 35 millones para aumentar el Fair Play del Valencia
  10. 10

    El presidente de la CHJ, recibido con abucheos a su llegada a los juzgados de Catarroja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Todos los festivos que quedan en la Comunitat y el resto de comunidades autónomas antes de que acabe el año

Todos los festivos que quedan en la Comunitat y el resto de comunidades autónomas antes de que acabe el año