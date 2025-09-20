Todos los festivos que quedan en la Comunitat y el resto de comunidades autónomas antes de que acabe el año Todavía quedan cuatro festivos nacionales por disfrutar antes de que comience el 2026

Sara Bonillo Valencia Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:18 Comenta Compartir

Septiembre es el mes en el que muchos vuelven de las vacaciones y dan por finalizado sus días de descanso estivales, pero no hay que desesperar: el año todavía no ha acabado y quedan días festivos antes de que llegue el 2026.

En concreto, en los tres meses y medio que quedan para que termine el año serán fiesta en toda España el sábado 1 de noviembre (Todos los Santos), el sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución Española), el lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y el jueves 25 de diciembre (Natividad del Señor).

Días festivos por comunidades autónomas

A nivel autonómico, hay comunidades que aún tienen días festivos por disfrutar. A continuación os indicamos las fechas festivas por cada comunidades autónomas, de aquí a final de año:

- Comunitat Valenciana: jueves 9 de octubre (Día de la Comunitat Valenciana), sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- Asturias: lunes 13 de octubre (Traslado del 12 de octubre), sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción), jueves 25 de diciembre (Navidad).

- Extremadura: lunes 13 de octubre (traslado del 12 de octubre), sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- Cataluña: jueves 11 de septiembre (Día de Cataluña), sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción), jueves 25 de diciembre (Navidad) y viernes 26 de diciembre (San Esteban).

- Madrid: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- Galicia: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- Navarra: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), miércoles 3 de diciembre (San Francisco Javier), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- País Vasco: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- Cantabria:sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- Murcia: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- Baleares: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción), jueves 25 de diciembre (Navidad) y viernes 26 de diciembre (Día de San Esteban).

- Melilla: lunes 13 de octubre (traslado del 12 de octubre), sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- Andalucía: lunes 13 de octubre (Virgen del Pilar), sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- Aragón: lunes 13 de octubre (Traslado del 12 de octubre), sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- Canarias: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- Castilla la Mancha: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- Castilla y León: lunes 13 de octubre (Traslado del 12 de octubre), sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- La Rioja: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).

- Ceuta: sábado 1 de noviembre (Día de todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución española), lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y jueves 25 de diciembre (Navidad).