Qué pasa si suspendo la Selectividad: ¿qué puedo hacer si no me da la nota? Una cosa es suspender la PAU y otra muy diferente que no te llegue la nota. Aquí tienes las alternativas si no apruebas en junio LP.ES VALENCIA Lunes, 3 junio 2019, 15:29

Empiezan los exámenes de Selectividad y cualquier alumno sueña con conseguir la nota necesaria para poder estudiar lo que desea. Sin embargo, no todos lo consiguen, unos porque no les da la nota y otros, sencillamente, porque suspenden la prueba. Es el momento en el que parece que el mundo se acaba y uno se pregunta: ¿qué hago ahora?

Lo primero que debes tener en cuenta, aunque sea una obviedad, es que suspender un examen no significa suspender la Selectividad. Lo que debes mirar cuando consultes la nota son la media de la fase obligatoria de la selectividad, la nota ponderada de la fase voluntaria de la selectividad y la ponderación de la nota de selectividad con tu nota de bachillerato o calificación de acceso a la universidad.

Cómo calcular la nota para acceder a la Universidad

Para que tu nota pondere con la calificación de Bachillerato necesitas haber sacado al menos un 4 en la PAU. Si no has sacado ese 4, entonces sí que has suspendido. En ese caso, puedes repetir el examen en la convocatoria Extraordinaria de Julio.

Otro de los problemas que puedes tener es que has aprobado, pero no te da la nota para estudiar lo que deseas. En este caso puedes repetir el examen en julio e intentar subir nota. No hay límite en el número de convocatorias a las que presentarse para aprobar o mejorar los resultados (de la fase obligatoria o de asignaturas optativas). Como ya has analizado en qué aspectos has fallado, puedes mejorarlos de cara al próximo examen.

Si aún así no te da la nota, puedes estudiar otro grado de la misma rama o buscar una universidad privada si te lo puedes permitir. Y si aún así no hay manera, hay otras opciones como la FP que pemiten estudiar materias que pueden ser similares a lo que querías estudiar en la Universidad.