Seis cosas que no puedes hacer en los exámenes de Selectividad 2019 Lunes, 3 junio 2019

Este martes 4 de junio arranca la Selectividad 2019 en la Comunitat. Los días 4, 5 y 6 de junio los jóvenes se enfrentarán a la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU)Pero antes, es importante conocer estos seis comportamientos que los alumnos y alumnas no podrán llevar a cabo, de ninguna manera, durante los exámenes de Selectividad.

1. No se puede copiar mediante cualquier procedimiento

Los estudiantes deberán abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos durante los exámenes, entre otros. Una vez entregado el examen al estudiante, este solo tendrá a su alcance el material autorizado para la realización del mismo. En consecuencia, salvo autorización expresa, se prohíbe no sólo el uso, sino la tenencia de cualquier tipo de material de consulta o ayuda (libros, apuntes, cuadernos, hojas, calculadoras -excepto las autorizadas en ciertas asignaturas-, tabletas, ordenadores, audífonos, relojes con capacidad de almacenamiento en memoria, etc.), así como de dispositivos electrónicos de comunicación, de almacenamiento de datos y ordenadores personales. Los teléfonos móviles deberán permanecer apagados.

2. La comunicación por cualquier medio con otro estudiante o con otra persona que se encuentre en el interior o en el exterior del lugar de examen.

3. La suplantación de personalidad y la falsificación de documentos.

4. El incumplimiento de las indicaciones de los miembros del Tribunal y/o personas colaboradoras, siempre dentro del marco de aplicación de estos criterios.

5. Alteración del normal desarrollo de la realización de los exámenes.

6. La ofensa o desconsideración hacia los miembros del Tribunal, personal de apoyo, personas colaboradoras, o los compañeros.

Durante los exámenes no se podrán consultar apuntes ni ningún otro tipo de documento que pudiera contener información de la asignatura (excepto en las asignaturas que lo permitan de forma explícita). El estudiante no podrá tener en las manos este tipo de documentación en ningún momento durante el transcurso de los exámenes. No se podrán utilizar (excepto en las asignaturas que lo permitan explícitamente) rotuladores de colores para responder los exámenes ni para marcar algunas líneas o palabras en la hoja de respuestas. Las respuestas a los exámenes no se podrán hacer con lápiz y se deberá escribir con tinta de color azul o negro. En el caso de confirmarse una suplantación de personalidad en alguno de los exámenes, al estudiante matriculado en las PAU se le pondrá un 0 en las PAU.

El examen se contestará exclusivamente en los cuadernillos entregados por el tribunal, excepto en aquellas asignaturas que requieran material específico (DAR, TEG, DIS). El estudiante procederá inmediatamente a pegar sus etiquetas identificativas en los lugares indicados y a rellenar la solapa. Excepto autorización expresa el examen se contestará utilizando un solo bolígrafo de color azul o negro y el estudiante se abstendrá de realizar cualquier tipo de marca.