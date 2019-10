Un planeta gigante a 1.060 años luz orbita su estrella en solo 18 horas Astrónomos chilenos han descubierto un nuevo planeta gigante. / Efe/Ricardo Ramirez Fue descubierto por el Next Generation Transit Survey (NGTS), con sede en el Observatorio Paranal (Chile) del Observatorio Europeo Austral (ESO) EUROPA PRESS Madrid Jueves, 3 octubre 2019, 17:01

Un Júpiter caliente descubierto a 1.060 años luz de la Tierra presenta el periodo orbital más corto registrado hasta ahora. NGTS-10b tarda solo 18 horas en completar una órbita completa de su sol.

Este planeta, descrito en 'Monthly Notices of the Royal Astronomical Society', fue descubierto por el Next Generation Transit Survey (NGTS), con sede en el Observatorio Paranal (Chile) del Observatorio Europeo Austral (ESO).

Utilizando datos de NGTS, el equipo liderado por James McCormac, de la Universidad de Warwick, determinó que NGTS-10b es aproximadamente del mismo tamaño que Júpiter pero con aproximadamente el doble de masa. Su estrella anfitriona, NGTS-10, es una estrella enana naranja de secuencia principal K5V relativamente activa, lo que significa que es un poco más pequeña, más tenue y más fría que nuestro Sol. Pero dado lo cerca que está NGTS-10b en su órbita, el planeta recibe todo el calor y la radiación que puede soportar.

Con un período orbital de solo 18 horas, NGTS-10b no es solo el planeta de período más corto observado hasta la fecha. También lo ubica en una lista muy corta de planetas que son candidatos principales para el estudio de las interacciones de las mareas entre las estrellas y un planeta.

«Se espera que estos planetas gigantes cercanos interactúen con sus estrellas por marea y, finalmente, entren en espiral y se consuman. Entonces, o somos muy afortunados de atrapar planetas como NGTS-10b a medida que avanzan en espiral, o los procesos de interacción de las mareas son menos eficientes de lo que esperamos y los planetas de período ultracorto pueden sobrevivir en estas separaciones cercanas durante largos períodos de tiempo«, explicó McCormac a Universe Today.

Al ritmo que calcularon, McCormac y su equipo estiman que su período orbital se acortará en 7 segundos durante las próximas décadas y que el planeta finalmente se hará pedazos por la interacción con NGTS-10.