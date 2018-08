¿Las cervezas 'sin' tienen alcohol? La OCU avisa de que el nombre puede llevar a error LAS PROVINCIAS Miércoles, 8 agosto 2018, 21:22

La OCU ha avisado a los consumidores sobre la cerveza llamada «sin». Pese a que son muchos los que creen que no lleva nada de alcohol, esta idea es falsa. Aunque la cantidad no superaría el 0,9%, si te tomas dos cervezas «sin» es como si te bebieras una caña «con». Así que no se quiere beber nada de alcohol lo mejor es pasarse a la 0,0%.

Según la OCU, estas son las diferencias:

Cerveza sin. La normativa dice que una cerveza sin alcohol tiene que tener menos de 1% de alcohol y además la normativa de etiquetado que las bebidas que tengan menos de 1.2% de alcohol, no tienen la obligación de declarar su % de alcohol. Por lo tanto y salvo que el fabricante quiera dar esa información (por la que no está obligado), no sabrás exactamente el alcohol que te estás tomando.

Cerveza 0,0. Son las verdaderas cervezas sin alcohol, ya que al indicar que son 0,0, deberían estar obligados a cumplirlo.

Por tanto, dos latas de cerveza sin alcohol de 0,9% es como tomarse una caña de cerveza (150 ml). Así, la denominación de «sin alcohol» es cuanto menos confusa y sobre todo incierta. Es decir que si no quieres tomar alcohol, opta mejor por la gama de cervezas 0,0.