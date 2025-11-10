Cañizares estalla contra los políticos valencianos: «Unos por inútiles, otros por malos» El exguardameta ha reflexionado sobre la situación política en España

Santiago Cañizares ha hablado este lunes en el programa 'Despierta San Francisco' de Radio Marca con David Sánchez y además de analizar la actualidad futbolística, también ha analizado la situación política que se vive en España.

«Aquí hay un lío importante desde la dana. Unos por inútiles, otros por malos, esa es mi reflexión, al pueblo lo han abandonado los políticos. También lo han abandonado con el Valencia CF regalándole a Lim la posibilidad de hacer un estadio cuando le habían caducado todas las ventajas», ha señalado el exguardameta.

El comentarista deportivo ha criticado la falta de acción de los gobernantes: «Políticamente si en general ya tenemos poquísima confianza en los políticos aquí se agrava la situación porque en situaciones de emergencia no están y no aparecen. No son buenos».

Además, incide en el egoísmo de los políticos: «Voy a votar, por supuesto que sí. Hay dos tipos de políticos, los pocos capacitados y otros que directamente son malos y solo piensan en el rédito político. Piensan en sacar ventaja a sus rivales, no les importa el pueblo un carajo».

Una cosa que tiene clara es no desvelar a qué partido vota: «Puede ser que haya algunos que sean las dos cosas, inútiles y malos. Yo no digo a quién voto, solo falta eso. Siempre he entendido que la gente que se dedica al espectáculo lo hace para todo tipo de gente e ideologías. Hay que separar porque no quiero meterme en esa dinámica».

Por último, recuerda la tensión que han provocado los gobernantes: «En los últimos años en política ha habido gente con el interés de que nos enfrentemos. Y lo han conseguido. Hoy no puedes charlar ni debatir, lo han provocado los propios políticos».

