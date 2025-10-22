La advertencia de Cañizares sobre la situación actual del Valencia CF: «El vínculo que salvó al club de descender el año pasado se está rompiendo» La leyenda valencianista augura un futuro oscuro tras el empate de Mendizorroza

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 22 de octubre 2025, 01:13

El Valencia CF volvió a dejar malas sensaciones en La Liga en su regreso tras el parón internacional. Los de Corberán cerraron la jornada en Mendizorroza para medirse al Deportivo Alavés en un choque que terminó con empate a cero en el marcador pero con el conjunto babazorro siendo superior en gran parte del encuentro.

Tras este pobre resultado, el debate de esta semana en 'La Pizarra de Quintana' en radio Marca ha tenido como protagonista la complicada situación que vive un año más el Valencia.

Santi Cañizares, tertuliano del programa, fue especialmente crítico con la deriva institucional y deportiva de la entidad, dejando claro que la culpa recae sobre la propiedad y la falta de liderazgo interno. «La gestión lamentable del Valencia se carga a todos los profesionales que pasan por aquí», afirmó Cañizares.

El que fuera el guardián de Mestalla quiso incidir en que «un futbolista que es un ocho se acaba convirtiendo en un cinco, y el que es un seis acaba suspendiendo», en referencia al ambiente negativo que envuelve a la entidad y que, según él, afecta a la plantilla en todos los niveles.

El excapitán lamenta que una temporada más el Valencia esté sumido en la incerteza y sin una hoja de ruta establecida. «No hay expectativas ni objetivos definidos; nadie sabe quién manda ni hacia donde quiere ir el club», subraya. También ha puesto el foco sobre la brecha que comienza a abrirse entre afición y jugadores.

«Lo que salvó al Valencia fue la conexión entre Mestalla y los jugadores, pero ese vínculo se está rompiendo», advierte. De hecho, aseguró que el valencianista «está cansado de ser siempre el que rema, mientras el propietario y el presidente miran hacia otro lado».

Para el mítico portero, la situación es tan grave que ya se ha convertido en rutina. «La sensación es que el Valencia vive instalado en una lucha eterna para evitar el descenso. Una refelxión que para él, define el desgaste y la resiganción que se ha instalado entre las butacas de Mestalla.