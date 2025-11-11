El cambio de Ryanair que afectará a millones de pasajeros a partir de este miércoles Está relacionado con las tarjetas de embarque y comienza a aplicarse este 12 de noviembre

Coger un avión es una experiencia que ha cambiado mucho a los largo de los años. Podríamos decir que se ha democatrizado. Ahora es más accesible. Menos elitista. Cada día despegan y aterrizan más aviones en los aeropuertos por lo que a mayor oferta, menos coste. Las compañías 'low cost' también han jugado un papel importante en esta bajada de los precios. La más importante es Raynair. La compañía irlandesa transporta unos 200 millones de pasajeros al año. Es una de las más utilizadas. Por ello, el nuevo cambio en referencia a su política de embarque afecta a muchas personas y comienza a aplicarse este miércoles 12 de noviembre de 2025.

La aerolínea quiere modernizarse y hacer todo el proceso de manera digital. «Ryanair se pasará a las tarjetas de embarque 100% digitales a partir del 12 de noviembre de 2025», explica la propia compañía. Los pasajeros recibirán una tarjeta de embarque digital en su aplicación móvil de Ryanair cuando facturen en línea y ya no podrán descargar e imprimir una tarjeta de embarque física.

Esta novedad es importante ya que muchos pasajeros se sienten más seguros si cuentan con la tarjeta de embarque en físico ante cualquier imprevisto o fallo digital. Consciente de ello, Ryanair ha querido que esta transición sea lo más fácil posible. Por ello retrasaron la fecha del 3 al 12 de noviembre para que sucediera durante el periodo de menor actividad tras las vacaciones de mitad del último trimestre, tal y como ha señalado la aerolínea en un comunicado.

Este cambio reduce tanto los costes aeroportuarios como las tarifas para todos los pasajeros de Ryanair; proporciona a los clientes un mejor servicio el día del viaje y de atención al cliente; ofrece un mejor proceso de nuevas reservas en caso de alteraciones de los vuelos; y reduce el desperdicio de papel en 300 toneladas anuales, lo que supone un beneficio para el medio ambiente. Así lo explica la low cost en su página web.

Además, casi el 80% de sus clientes ya utilizan tarjetas de embarque digitales, según ha asegurado el director de Marketing de la compañía, Dara Brady. «El cambio de Ryanair a tarjetas de embarque 100% digitales supondrá una experiencia de viaje más rápida, inteligente y ecológica para nuestros clientes, optimizada a través de nuestra aplicación myRyanair«, ha zanjado.

