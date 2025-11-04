Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
Terrazas en Benidorm, en mayo de 2022. Juan Carlos Soler.

Viajan en aerolíneas de bajo coste, pero gastan más de 1.000 euros: así son los turistas británicos que llegan a la Comunitat

Los aeropuertos de Alicante y Valencia aumentarán un 8,4% el número de asientos programados para turistas del Reino Unido durante la temporada de invierno, por lo que desde la patronal hotelera reclaman agilidad en las actuaciones de ampliación

Javier Gascó

Javier Gascó

Londres

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:43

El mercado británico es el principal emisor de turistas internacionales a la Comunitat Valenciana. Benidorm es el destino por excelencia del visitante procedente de las ... islas, que busca un turismo de sol y playa a un precio bastante más asumible que el que puede encontrar en otros de sus destinos favoritos en España, como son las Islas Baleares y Canarias. No obstante, el turista británico ya no solo siente atracción por Benidorm. Las ciudades de Valencia y de Alicante o la búsqueda de destinos que trascienden del tradicional sol y playa han ganado protagonismo entre un público que pese a no querer gastar demasiado a la hora de viajar a España termina realizando importantes desembolsos. En concreto, el gasto medio por turista británico durante sus viajes a la Comunitat supera los 1.000 euros.

