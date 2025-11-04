Viajan en aerolíneas de bajo coste, pero gastan más de 1.000 euros: así son los turistas británicos que llegan a la Comunitat

El mercado británico es el principal emisor de turistas internacionales a la Comunitat Valenciana. Benidorm es el destino por excelencia del visitante procedente de las ... islas, que busca un turismo de sol y playa a un precio bastante más asumible que el que puede encontrar en otros de sus destinos favoritos en España, como son las Islas Baleares y Canarias. No obstante, el turista británico ya no solo siente atracción por Benidorm. Las ciudades de Valencia y de Alicante o la búsqueda de destinos que trascienden del tradicional sol y playa han ganado protagonismo entre un público que pese a no querer gastar demasiado a la hora de viajar a España termina realizando importantes desembolsos. En concreto, el gasto medio por turista británico durante sus viajes a la Comunitat supera los 1.000 euros.

Un gasto que varía mucho dependiendo del tipo de turista y del destino, pero que siempre tiene aspectos comunes. Como por ejemplo, el método para llegar hasta territorio valenciano. El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández es el mejor conectado con el Reino Unido, lo que lo convierte en la opción elegida por la mayoría de visitantes que llegan a la región. Las previsiones para este año es que el aeródromo alicantino supere los 3 millones de pasajeros con origen en Reino Unido y destino Alicante, lo que supone un crecimiento superior al 7% con respecto al último año.

Hasta Alicante llegan turistas británicos procedentes principalmente de Londres, ya que hay conexión directa tanto con Gatwick como con Stansted y Luton, pero también de Manchester, Bristol, Birmingham, Leeds, Belfast, Glasgow o Edimburgo. La mayoría de ellos lo hace en vuelos operados por aerolíneas de bajo coste. Según los datos ofrecidos por Hosbec, entre Ryanair, EasyJet y Jet2.com acumulan el 82% de los pasajeros que vuelan a Alicante desde Reino Unido y todas ellas han crecido por encima del 5% en el último año.

Pero no todos vuelan a Alicante. Casi medio millón de turistas británicos tiene como destino Manises, donde este año se prevé récord, después de crecer un 3% con respecto al último año. Asimismo, con vistas a la temporada de invierno que acaba de comenzar y se prolongará hasta marzo de 2026, los aeropuertos de Valencia y Alicante ofrecerán un 8,4% más de asientos, alcanzando únicamente en esta campaña los 1,8 millones de viajeros. Motivo más que suficiente, según el presidente de la patronal hotelera para «acometer cuanto antes las obras de reforma de este aeropuerto que permita afrontar un horizonte de programación de más de 25 años de capacidad suficiente para operar la demanda y oferta interesada en Valencia».

Por su parte, el aeropuerto de Castellón sigue teniendo como asignatura pendiente el mercado británico. En este caso, la vinculación únicamente a Ryanair lastra el crecimiento del aeródromo gestionado por la Generalitat, que en 2025 registrará pérdidas del 16% en número de pasajeros procedentes del Reino Unido. Durante la World Travel Market, la Conselleria de Turismo mantendrá diversas reuniones con aerolíneas como Jet2, Easyjet o Lufthansa con el objetivo de seguir reforzando los vínculos aéreos que hacen de la Comunitat un destino atractivo.

Reserva con antelación

Pero, una vez llegan a la Comunitat, ¿cómo se comportan los turistas británicos? Según los datos de BigDataHosbec, los viajeros procedentes de Reino Unido suelen llegar a su destino con los paquetes de viaje ya reservados mediante una turoperador tradicional. El canal directo -la reserva en el propio hotel- solo representa un 5,7%. Además, teniendo en cuenta las previsiones y tendencias del mercado, el visitante británico suele ser previsor. Casi la mitad de los británicos que tienen intención de viajar este próximo verano ya han comenzado a reservar, lo que supone una ventaja para el sector, ya que dispone de previsiones mucho más concretas.

En ese sentido, los hoteles son los grandes beneficiados puesto que cuentan con una ocupación garantizada durante parte del año, que deja cifras de gasto muy positivas. En concreto, el turista británico desembolsa de media durante su estancia en la Comunitat algo más de 1.000 euros. Con estancias medias de 5 días, los hoteles se llevan algo más de la mitad de ese desembolso total, puesto que la tarifa hotelera media para el visitante británico es de 114,50 euros. Sin embargo, desde el sector hotelero explican que la tendencia del turista británico en cuanto al régimen alimenticio dentro del hotel está virando hacia modelos que van más allá del 'Todo incluido'. Si bien es cierto que esta modalidad sigue presente en el 39% de las reservas, también lo es que otros regímenes, como la media pensión o el 'Bed&Breakfast' ya copan la mitad de las reservas, lo que, según Hosbec, «deja un amplio margen para el consumo en el destino».

El informe sobre las tendencias del mercado turístico respecto a la Comunitat, según la IA, que fue presentado la semana pasada por la consultora LLYC, ya anunciaba que cada vez más aquellas personas interesadas en viajar a la región muestra interés por un turismo de experiencia, en el que aspectos como la gastronomía tienen un peso cada vez mayor. Es decir, los visitantes británicos ya no solo buscan tumbarse al sol de Benidorm hasta agotar las existencias de la barra libre del hotel, sino que cada vez optan por ahorrar costes en el viaje para hacer una despensa mayor en destino, aunque con un abanico mucho mayor de posibilidades.