¿Qué buscan los nuevos turistas para viajar a la Comunitat? El sol y playa pierde tirón Un estudio de LLYC sobre el papel de la IA en el turismo confirma la preferencia de los viajeros por experiencias que trascienden del modelo tradicional

Javier Gascó Valencia Jueves, 30 de octubre 2025, 15:48 | Actualizado 16:32h.

La llegada de la Inteligencia Artificial ha revolucionado la forma de entender el turismo. Ocho de cada diez viajeros ya utilizan la IA a la hora de planificar sus viajes. Elegir destino, hotel o duración ha pasado a ser una labor en la que el gran cerebro digital tiene mucho que decir, por lo que los destinos se ven cada vez más obligados a conocer tanto el método que utiliza la IA como las preferencias de los usuarios que acuden a ella para organizar sus escapadas.

Por ello, la consultora LLYC ha presentado este jueves un estudio en el que analiza la percepción que la inteligencia artificial tiene de la Comunitat Valenciana del que se extrae un cambio de tendencia entre los turistas que eligen la región como destino para sus vacaciones. El sol y playa ya no es el atractivo principal de la Comunitat en el aspecto turístico ni para visitantes españoles ni para internacionales. O al menos eso es lo que dice la IA.

Para realizar el estudio, la compañía ha realizado más de 7.600 consultas en las que ha planteado las cuestiones de 13 opciones diferentes de cliente potencial, en 5 categorías de análisis (sol y playa, gastronomía, naturaleza y deporte, tradición y cultura y lujo-premium) y de 3 mercados de análisis diferentes (España, Reino Unido y Estados Unidos)

Sofía Durán, gerente de marketing solutions de LLYC y encargada de presentar el informe, reconoce que la percepción de la región en el universo IA está en pleno proceso de cambio. «El sol y playa pierde protagonismo como elemento diferenciador», indica el informe. Lo que no significa que el que ha sido el estandarte turístico de la Comunitat vaya a desaparecer, sino que «ya no define la motivación principal del viajero digital».

Y es que la Comunitat está creciendo en otros aspectos. «La Comunitat Valenciana está ganando relevancia en categorías de alto valor cultural y experiencia, relegando el sol y playa», ha indicado la responsable del estudio. La receta de la auténtica paella, las rutas de ciclismo del interior de la región o el diseño urbanístico de la ciudad de Valencia son los nuevos atributos que están marcando el posicionamiento algorítmico de la Comunitat dentro del sector turístico.

«La IA está reconociendo la autenticidad cultural, la gastronomía mediterránea y la innovación urbana como nuevos atributos de identidad. La gastronomía no solo es la categoría con mayor visibilidad, sino también la que genera un sentimiento más positivo de manera consistente en los tres mercados. Este dato la consolida como el principal pilar reputacional del destino en el ecosistema digital», explica el estudio.

De hecho, la gastronomía y la cultura son los dos argumentos que mejor posicionan a la Comunitat fuera de España, donde compite con otros destinos como París, Roma, o incluso el Caribe. Sin embargo, fuera de nuestras fronteras la Comunitat todavía tiene mucho trabajo por hacer para mejorar el posicionamiento dentro del universo IA.

Si bien, la Comunitat es una de las principales recomendaciones para los viajeros españoles que buscan destinos a los que viajar, no ocurre lo mismo cuando los que lo hacen son turistas extranjeros, en concreto de Reino Unido o Estados Unidos, que son los dos mercados que se analizan en el estudio.

En Reino Unido y EEUU, la visibilidad de la Comunitat es inferior al 2 %, lo que la sitúa fuera de la «lista corta» de respuestas principales: aparece más como «alternativa mediterránea» que como destino líder. En palabras de Sofía Durán: «Para mercados externos al español a la Comunitat aún le falta 'chicha' para ser reocnocida como destino top». No obstante, cuando el nombre de Valencia -es la búsqueda más habitual de los viajeros cuando desean visitar la Comunitat- aprece en los mercados anglosajones siempre lo hace con una connotación positiva, por lo que «el reto no es reputacional, sino de alcance».

Algo que conocen a la perfección en la Conselleria de Turismo, como ha reconocido Marián Cano. La consellera ha asegurado que su departamento ya trabaja para estrechar esa «brecha entre el turismo real y la visibilidad algorítmica a través de plataformas IA». En esa línea, Cano ha indicado que la menor oferta de contenidos en inglés lastra el posicionamiento de la Comunitat entre los mercados anglosajones, por lo que los esfuerzos irán dirigidos en esa dirección.

Marián Cano ha señalado que su conselleria ya trabaja «en la optimización de contenidos digitales en inglés, el posicionamiento SEO en distintas lenguas, la colaboración con plataformas globales y la generación de guías y listas que la IA pueda interpretar fácilmente». Asimismo, la sustituta de Nuria Montes en el Consell ha avanzado que la Estrategia de Marketing Online 2024–2026 «incorpora por primera vez marketing algorítmico, que busca influir tanto en el cerebro humano como en el cerebro algorítmico».