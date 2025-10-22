El modelo de éxito de Booking, al descubierto en Valencia: de startup a líder mundial

«Un enfoque claro y que los datos prevalezcan más que opiniones». Esa ha sido la primera respuesta de Gillian Tans, exconsejera delegada de Booking. ... com, sobre qué consejo daría a los nuevos emprendedores. La holandesa, que llevó la plataforma de reservas a convertirse en un gigante global del turismo online, ha querido compartir con LAS PROVINCIAS su visión sobre el ecosistema emprendedor que se da cita el Valencia Digital Summit 2025, donde departió en el escenario principal de liderazgo, tecnología e innovación.

«La simplicidad es una virtud», ha afirmado tajante en todo momento. «Hoy, con la inteligencia artificial, es mucho más fácil poner a prueba tus ideas, pero también hay más riesgo de dispersarse. Por eso, el enfoque y los datos deben estar siempre por encima de las opiniones». También insistió en la importancia de la transparencia y de construir culturas empresariales inclusivas desde el inicio: «Ayudar a las startups a ser inclusivas desde el principio es esencial, y me alegra ver que el VDS está dando tanta relevancia a este tema».

La empresaria, que asumió la dirección de Booking en 2016 y permaneció al frente hasta 2019, ha recordado cómo fue aquel camino de crecimiento desde los primeros pasos a principios de siglo: «Cuando Booking empezó, era como cualquier startup actual, con los mismos desafíos. Sin embargo, en aquel momento no existían conferencias ni ecosistemas como este que ha organizado Startup Valencia, así que tuvimos que aprender solos».

A diferencia de otras empresas tecnológicas que apostaban por construir primero un producto perfecto y luego lanzarlo al mercado, Booking.com adoptó una estrategia de adaptación al usuario. «Comenzamos con un producto muy básico y fuimos aprendiendo de los clientes cómo mejorarlo. Muchos decían que la web era fea, pero la gente reservaba porque funcionaba», ha recordado entre sonrisas. Una decisión, más práctica que estética, que acabaría marcando el rumbo de la compañía.

Otro de los grandes hitos de su paso por la compañía fue escalar de la mano de Google. «Si piensas en marketing, el viaje es un producto de baja frecuencia», ha explicado Tans. «Así que tuvimos que encontrar empresas que entendieran la intención de viaje, y básicamente crecimos junto a Google, porque ellos comprendían esa intención. Queríamos asegurarnos de estar lo más cerca posible de Google para atraer a la gente desde el buscador hacia Booking».

El auge turismo, a debate

Sobre el futuro del turismo, Tans ha reconocido que la expansión del sector plantea nuevos desafíos, especialmente en torno a los apartamentos turísticos. «El turismo está creciendo, y eso es un hecho», señaló. «El problema no son los apartamentos ni los hoteles, sino que demasiada gente viaja a los mismos lugares». En su opinión, los gobiernos deben intervenir para equilibrar el acceso a la vivienda y el bienestar de los residentes. «Es importante que las personas que trabajan en estas ciudades puedan permitirse vivir en ellas. Las tasas y los impuestos deben servir para equilibrar los costes de vida, que no suban sólo por el turismo».

Tans ha añadido que las propias ciudades tienen que aprender a distribuir mejor el flujo de visitantes: «Hay que pensar cómo se reparte el turismo. En Valencia, por ejemplo, hay varias zonas turísticas y eso ayuda a no concentrarlo todo en un solo punto. Pero hace falta planificar y tener datos para gestionarlo bien». En este sentido, la holandesa ha citado como ejemplo el caso de Venecia, que ha empezado a limitar la entrada diaria de visitantes: «Es una iniciativa interesante, aunque el riesgo es que vuelva a encarecerse la vida local», ha advertido.

Ya lejos de Booking, Tans sigue vinculada al mundo tecnológico desde el ámbito del consejo y la inversión, y observa con atención cómo la inteligencia artificial está redefiniendo las reglas del juego. «Ahora la IA está integrada en todas las áreas de una empresa», ha apuntado: «Es como tener un cofundador virtual. Permite crear prototipos más rápido, pero también supone un reto, porque todo el mundo puede hacerlo. Lo importante y el reto ahora es cómo te diferencias».

Una reflexión final, pronunciada con la serenidad de quien ha visto el éxito de hacer crecer un gigante desde dentro, que resume a la perfección su filosofía de liderazgo: enfoque, datos y una cultura sólida para hacer que el crecimiento perdure.