La idea de un médico ucraniano y la startup Bounsel, dos proyectos valencianos que brillan en el VDS: «No existe nada parecido»

«Ni en España ni en Europa existe nada parecido». Así de rotundo se mostraba Bohdan Isaiev, médico de urgencias en Alicante y fundador de ... DANA Assist, en el VDS 2025. Su proyecto, desarrollado junto al Centro de Investigación en Atención Primaria de la Universidad Miguel Hernández, combina inteligencia artificial y experiencia médica para agilizar las consultas y mejorar la atención al paciente. «Queremos que el médico escriba menos, busque diagnósticos más rápido y acceda a toda la información clínica en segundos. Incluso el paciente tiene su propio panel para comunicarse con el profesional», explica. «Por ahora, no existe nada similar; otras plataformas hacen una o dos cosas, pero nosotros unimos muchas funciones en una sola, y además es gratuita».

La historia de Isaiev encarna el espíritu que impregna el Valencia Digital Summit 2025, cuya primera jornada se ha celebrado este martes en el Museu de les Ciències. La imagen inicial, nada más cruzar las puertas, parece sacada de una película de ciencia ficción: en el centro del Tech Center, rodeado por un mar de emprendedores, flota el EHang EH216, el primer taxi aéreo autónomo del mundo. Su presencia, silenciosa e imponente, marca el tono del evento: innovación, futuro y tecnología al servicio de las personas.

A partir de ahí, el recorrido se abre hacia los pasillos de la zona de expositores, un zoco tecnológico donde startups locales comparten espacio con proyectos internacionales llegados de todo el mundo. Los asistentes —inversores, estudiantes, emprendedores y curiosos— se mueven entre pantallas táctiles, maquetas de satélites, gafas de realidad aumentada e ideas que buscan financiación. Entre ellos, Isaiev atiende a los visitantes en el stand de DANA Assist, seleccionada en el top-50 de startups del evento, demostrando cómo su software permite redactar un informe clínico completo en menos de dos minutos.

Continuando por los pasillos, a cada paso se entrelazaban las conversaciones en inglés con demos de robótica y todo tipo de soluciones: un murmullo de ideas buscando dar el siguiente salto. Así, tras avanzar cada expositor, la ruta conduce hacia la zona del lago de la Ciudad de las Artes, donde se alzan los escenarios del Santander, Future, Innovation y Pitch Stage. Un recorrido que alterna interior y exterior, entre el reflejo del agua y los paneles solares que alimentan parte de la infraestructura del evento.

Si bien, antes Bounsel presentaba a LAS PROVINCIAS su proyecto: una plataforma legal inteligente que automatiza la creación y gestión de documentos y contratos. Fundada por los valencianos Pilar Prados y Marcos Sanz, la startup ha evolucionado desde los programas de aceleración de Lanzadera hasta consolidarse en mercados internacionales. «Con Bounsel, una empresa puede gestionar todos sus contratos desde la firma hasta el archivo, con workflows automáticos y revisión mediante inteligencia artificial», explica Alejandro Carlos, responsable de marketing. «A veces, las empresas grandes tardan días en tramitar documentos por pura burocracia. Nosotros reducimos ese tiempo a minutos».

Un escaparate del talento global

El Valencia Digital Summit 2025, organizado por Startup Valencia, reúne entre miércoles y jueves a más de 3.000 startups y fondos de inversión en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, consolidando su posición como uno de los grandes encuentros tecnológicos del sur de Europa.

En este sentido, la alcaldesa María José Catalá ha inaugurado oficialmente el evento en un escenario principal, que ha servido de puesta en escena para la actriz e inversora Kelly Rutherford, conocida por sus papeles en Gossip Girl y Melrose Place, quien participaba en una charla sobre propósito y liderazgo empático. «No se trata solo de tecnología, sino de personas», subrayó ante un auditorio lleno para escuchar su relato de cómo decidió invertir en la startup Koalo, dedicada al diseño de apps sin código: «Nunca había hecho algo así, pero me pareció un proyecto con alma. Al principio me sentía muy protectora con los fundadores por el estilo de gente a la que intentábamos captar, pero aprendí a confiar en el proceso y en ellos, que saben muy bien lo que hacen».

Ampliar María José Catalá en la inauguración del VDS 2025 Iván Arlandis

A la actriz le siguió la exCEO de Booking, Gillian Tans, quien subrayó que las compañías del futuro deben ser «people-first», centradas en la diversidad y en el bienestar de los equipos. Además, el momento más distendido llegó con Minh Le, creador del famoso videojuego Counter-Strike, quien arrancó risas al recordar que su proyecto nació «sin un plan de negocio, solo con pasión por programar».

Pero más allá de las grandes figuras internacionales, el protagonismo fue también de los proyectos locales. Desde las propuestas de movilidad sostenible hasta las de biotecnología y educación, la Comunidad Valenciana mostró músculo emprendedor. «Lo que más sorprende», comentaba Gorka Ugalde, del fondo de inversión Easo Ventures, «es la calidad y diversidad de las startups de este evento. En pocos años, el ecosistema ha pasado de ser emergente a ser un referente en España».

Innovar desde Valencia hacia el mundo

De vuelta al Tech Center, el tránsito no se detenía. Equipos universitarios, laboratorios de ideas y spin-offs industriales compartían pasillos con proyectos de realidad aumentada, videojuegos y tecnología aplicada a la medicina. Uno de ellos, el cohete Faraday Rocketry formado por estudiantes de la UPV, presentaba el prototipo con el que esperan alcanzar los 100 kilómetros de altitud en 2026. Y a pocos metros, los visitantes probaban «Memòries en Cendra», una experiencia inmersiva que recrea la construcción de una falla mediante realidad virtual, desarrollada por la iniciativa Valencia Game City.

Finalmente, la jornada cerró con el sol cayendo sobre el eco de las conversaciones que acompañaban a los expositores hasta su cierre. Así, Valencia vuelve a brillar como laboratorio de futuro, un lugar donde un médico ucraniano y una startup legal valenciana pueden compartir escenario y ambición. Y, como recordaba Isaiev con la serenidad de quien ha visto nacer algo grande: «Por ahora, no existe nada parecido».