Imagen de la zona de expositores del Valencia Digital Summit 2025 Iván Arlandis

La idea de un médico ucraniano y la startup Bounsel, dos proyectos valencianos que brillan en el VDS: «No existe nada parecido»

El Valencia Digital Summit 2025 arranca en la Ciudad de las Artes y las Ciencias con más de 3.000 empresas y casos de éxito local como DANA Assist o el software creado por Pilar Prados y Marcos Sanz

Kike Cervera

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:51

Comenta

«Ni en España ni en Europa existe nada parecido». Así de rotundo se mostraba Bohdan Isaiev, médico de urgencias en Alicante y fundador de ... DANA Assist, en el VDS 2025. Su proyecto, desarrollado junto al Centro de Investigación en Atención Primaria de la Universidad Miguel Hernández, combina inteligencia artificial y experiencia médica para agilizar las consultas y mejorar la atención al paciente. «Queremos que el médico escriba menos, busque diagnósticos más rápido y acceda a toda la información clínica en segundos. Incluso el paciente tiene su propio panel para comunicarse con el profesional», explica. «Por ahora, no existe nada similar; otras plataformas hacen una o dos cosas, pero nosotros unimos muchas funciones en una sola, y además es gratuita».

