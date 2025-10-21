Más de 12.000 profesionales y 3.000 'startups' se reúnen en la octava edición del Valencia Digital Summit

Valencia volverá a convertirse en la capital de la innovación y el emprendimiento con la octava edición de Valencia Digital Summit. Este encuentro tecnológico ... de referencia en Europa, que se celebra el 22 y 23 de octubre en la Ciutat de les Arts i les Ciències, reunirá a más de 12.000 profesionales de 120 países, más de 3.000 empresas emergentes ('startups' en inglés), 1.500 corporaciones y 800 inversores con activos bajo gestión que superan los 300.000 millones de euros.

Valencia Digital Summit 2025 ha programado un contenido que se repartirá en sus siete escenarios. Los referentes de la innovación tecnológica y la inversión se darán cita en el encuentro, que propone «una reflexión compartida» sobre cómo la tecnología, conectada al propósito humano, «puede ofrecer respuestas reales a los desafíos globales más urgentes», según han explicado los organizadores.

En las conferencias y debates intervendrán más de 600 destacados ponentes. Por primera vez en España participarán los fundadores de ocho unicornios (compañías creadas hace menos de 10 años que, sin cotizar en bolsa ni haber sido adquiridas por un tercero, logran un valor de 1.000 millones de dólares o más a nivel mundial).

Esta octava edición también reunirá a 22 empresas europeas que crecen a ritmos superiores al 20% anual, más de 50 fondos de inversión de referencia mundial, como Cathay Innovation o Flashpoint, y algunos de los fondos más activos del ecosistema español, como Samaipata o JME Ventures.

El encuentro reunirá a las voces más influyentes de la innovación y la cultura global. Entre ellas, Kelly Rutherford, actriz estadounidense de Hollywood, inversora en 'startups' e icono de estilo; Sol Campbell, reconocido capitán y leyenda del fútbol inglés, o Gillian Tans, ex CEO y presidenta de Booking.com.