El consejero delegado de Startup Valencia, Nacho Mas, en Valencia. EFE.

Más de 12.000 profesionales y 3.000 'startups' se reúnen en la octava edición del Valencia Digital Summit

El evento tendrá lugar este miércoles y jueves en la Ciutat de les Arts i de les Ciències

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 15:46

Comenta

Valencia volverá a convertirse en la capital de la innovación y el emprendimiento con la octava edición de Valencia Digital Summit. Este encuentro tecnológico ... de referencia en Europa, que se celebra el 22 y 23 de octubre en la Ciutat de les Arts i les Ciències, reunirá a más de 12.000 profesionales de 120 países, más de 3.000 empresas emergentes ('startups' en inglés), 1.500 corporaciones y 800 inversores con activos bajo gestión que superan los 300.000 millones de euros.

