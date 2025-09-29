Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Comunitat pisa el acelerador en IA: muchas empresas, poco tamaño y gran reto de consolidación

Es la tercera región con más empresas de IA al concentrar el 10% del total nacional, aunque solo genera el 5% del empleo

Chema Bermell

Chema Bermell

Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:42

La Comunitat Valenciana quiere estar en el mapa de la revolución de la inteligencia artificial (IA). Y, en parte, ya lo está. Según la nueva ... monografía La inteligencia artificial en España: formación y empresas nativas, elaborada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Fundación Ramón Areces, la región aparece entre los territorios con mayor número de compañías vinculadas a la IA. Eso sí, con un pero importante: se trata, en su mayoría, de empresas de pequeño tamaño, que afrontan el desafío de escalar, de captar financiación y de competir con los gigantes que dominan el sector en Madrid o Barcelona.

