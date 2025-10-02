El turismo deja 6.000 millones en la Comunitat en un nuevo verano de récord

Agosto pone el lazo a un verano de récord a nivel turístico para la Comunitat Valenciana. A pesar del complejo contexto socioeconómico que se vive ... en buena parte del planeta, la Comunitat se ha convertido en un destino de referencia para 4,2 millones de visitantes procedentes de todas partes del mundo, que no solo llegan en masa a la región, sino que también dejan cuantías económicas superiores en las arcas valencianas.

Así lo reflejan las cifras sobre Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) y la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), publicadas este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que dejan los mejores datos de la serie histórica tanto en llegada de turistas como en gasto. En agosto pasaron por la Comunitat 1,54 millones de viajeros internacionales, después de que se haya producido un incremento del 4,9% desde el año pasado.

El millón y medio de turistas extranjeros que visitaron la región en el último mes del verano se suman a los 1,15 millones que lo hicieron en junio y a los 1,49 millones que lo hicieron en julio, dejando un total de 4,18 millones de visitantes durante la época estival. Las cifras de julio y agosto son las mejores de la serie histórica, mientras que en junio el número de visitantes también creció con respecto al año previo, lo que «confirma el dinamismo del sector turístico en la Comunitat Valenciana y la capacidad del destino para mantenerse atractivo en un contexto de competencia internacional creciente», según ha explicado la consellera de Turismo, Marián Cano.

Si la mirada se fija en los ocho primeros meses del año, las encuestas Frontur y Egatur indican que la Comunitat Valenciana recibió un total de 8.631.458 turistas extranjeros, lo que representa un incremento del 4,8 % respecto al mismo periodo de 2024.

Sin embargo, cantidad no siempre va acompañado de calidad. Y precisamente, la búsqueda de un turismo de mayor calidad es uno de los objetivos en materia turística del actual Consell. Durante el tercer trimestre el gasto turístico en la Comunitat también ha sido de récord, con el mes de agosto como confirmación de una tendencia que ya se venía observando a lo largo de la primera mitad del curso: los turistas que llegan a la Comunitat gastan cada vez más.

En concreto, Agosto registró un gasto turístico de 2.251 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,64 % respecto al mismo mes del año anterior. El gasto medio por turista en agosto alcanzó los 1.461 euros (+1,69 % interanual), mientras que el gasto medio diario se situó en 143 euros (+1,06 %), con una estancia media de 10,2 días.

En el acumulado estival, la Comunitat ha recibido 5.895 millones procedentes de los bolsillo de turistas internacionales llegados hasta el territorio, cerrando un verano de récord y reafirmando la propuesta turística actual. Cano ha puesto en valor «el comportamiento positivo del gasto turístico, un indicador clave para medir la calidad del turismo que recibimos y su impacto en la economía». En los ocho primeros meses del año, el gasto turístico alcanzó los 11.280 millones de euros, un 6,7 % más interanual.

Con vistas a la parte final del año, la responsable de Turismo en la Generalitat pone el foco en «seguir diversificando la oferta y mejorando la experiencia del visitante, con el objetivo de consolidar un modelo turístico sostenible, que genere beneficios en todo el territorio y durante todo el año».