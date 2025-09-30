Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un avión despega del aeropuerto de Manises, Valencia, en enero de 2025. LP.

Valencia se queda sin vuelos directos a Islandia

La compañía Fly Play anuncia el cese de sus operaciones entre ambos destinos tras menos de un año operando

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 01:28

Perderse unos días entre los volcanes, los géiseres y las cascadas repartidos por toda Islandia será más complicado para los valencianos desde este lunes, ya ... que el único vuelo directo que operaba entre el Cap i Casal y la capital de la isla, Reikiavik, ha sido suspendido. Poco más de un año ha durado esta conexión, que se anunció el 19 de septiembre de 2024 y que establecía, por primera vez, una línea directa entre ambos destinos. Así que, a partir de ahora, vuelven las escalas en aeropuertos intermedios, vuelven las preocupaciones por la llegada del equipaje y aumenta el tiempo dedicado para llegar de un sitio a otro.

