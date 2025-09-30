Valencia se queda sin vuelos directos a Islandia

Perderse unos días entre los volcanes, los géiseres y las cascadas repartidos por toda Islandia será más complicado para los valencianos desde este lunes, ya ... que el único vuelo directo que operaba entre el Cap i Casal y la capital de la isla, Reikiavik, ha sido suspendido. Poco más de un año ha durado esta conexión, que se anunció el 19 de septiembre de 2024 y que establecía, por primera vez, una línea directa entre ambos destinos. Así que, a partir de ahora, vuelven las escalas en aeropuertos intermedios, vuelven las preocupaciones por la llegada del equipaje y aumenta el tiempo dedicado para llegar de un sitio a otro.

En un escueto comunicado publicado en su página web, la compañía de bajo coste islandesa Fly Play ha anunciado el cese de sus operaciones y que «todos los vuelos han sido cancelados». «Lamentamos profundamente las molestias que esto pueda ocasionar y agradecemos su comprensión», ha añadido en la información, además de las recomendaciones de a dónde dirigirse para que los pasajeros que ya contaban con un vuelo reservado puedan recuperar el dinero y reubicarse.

Aunque el anuncio se produjo hace poco más de un año, los vuelos no comenzaron a realizarse hasta mayo de 2025, dejando así tiempo para realizar las reservas con antelación. Desde ese momento, la compañía ofrecía dos vuelos semanales, uno el jueves y otro el domingo, para conectar directamente la capital de la Comunitat Valenciana y la de Islandia.

Ahora, tras terminar la temporada de verano, la compañía ha optado por cesar todas las operaciones y dejar huérfana la ruta directa, por lo que aquellos valencianos que deseen visitar la isla tendrán que reservar un vuelo con una escala, como mínimo, en otro aeropuerto.

Lejos queda el mensaje que el consejero delegado de Fly Play, Einar Örn Ólafsson, lanzó hace un año en la presentación del trayecto y en el que explicaba que el objetivo era «fortalecer el intercambio cultural y económico entre València y Reikiavik, impulsando el turismo en ambas direcciones». Una promesa que cae en saco roto mientras no se ofrezcan otras alternativas.

El fin de este trayecto directo se produce en un contexto en el que el aeropuerto de Manises está cada vez más lleno. De hecho, prácticamente todos los meses está batiendo récords de viajeros y la ampliación de las instalaciones está ya sobre la mesa. Y también es el que más ha crecido de toda España en número de viajeros internacionales recibidos entre enero y julio, según los datos de Turespaña.