Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mazón ironiza con crear la Agencia Valenciana de Meteorología «y que no mienta como la Aemet»
Viajeros esperan en el aeropuerto de Valencia. EFE/Kai Forsterling

Ryanair suma tres nuevos destinos europeos para este invierno desde Valencia

La aerolínea refuerza su apuesta por la Comunitat al abrir trece nuevas rutas para la nueva temporada tras anunciar que recortaría un millón de asientos en toda España debido al encarecimiento de las tasas de AENA

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 10:10

Comenta

El aeropuerto de Valencia tendrá tres nuevas conexiones para este invierno de la mano de Ryanair. La aerolínea de bajo coste irlandesa, que prevé recortar un millón ... de asientos para esta campaña en España, refuerza su apuesta por la Comunitat al anunciar un crecimiento del 8% en Manises tan sol un par de días después de presentar su programación de invierno para Alicante, en la que incorporaba diez nuevas conexiones directas respecto al año pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un nuevo aviso por tormentas en Valencia este jueves
  2. 2 El nuevo complemento de brecha de género exigirá justificar la interrupción o reducción laboral tras tener un hijo
  3. 3 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  4. 4

    A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno
  5. 5

    Una manifestación por Palestina toma el centro de Valencia
  6. 6

    Mazón llamó dos veces a Feijóo cuando llevaba una hora en el Cecopi
  7. 7 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  8. 8

    La renuncia de Ferran Torrent a un premio institucional se suma a las de Albert Boadella y Javier Marías
  9. 9

    La exgerente de FGV recibirá una indemnización de 100.000 euros por daños y perjuicios de la comisión del accidente del metro
  10. 10

    Una mujer pierde la visión de un ojo por una rara complicación de la anestesia en un hospital valenciano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ryanair suma tres nuevos destinos europeos para este invierno desde Valencia

Ryanair suma tres nuevos destinos europeos para este invierno desde Valencia