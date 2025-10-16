Ryanair suma tres nuevos destinos europeos para este invierno desde Valencia

El aeropuerto de Valencia tendrá tres nuevas conexiones para este invierno de la mano de Ryanair. La aerolínea de bajo coste irlandesa, que prevé recortar un millón ... de asientos para esta campaña en España, refuerza su apuesta por la Comunitat al anunciar un crecimiento del 8% en Manises tan sol un par de días después de presentar su programación de invierno para Alicante, en la que incorporaba diez nuevas conexiones directas respecto al año pasado.

En el caso del aeródromo valenciano, las nuevas rutas para esta temporada que arranca en noviembre y se extiende hasta marzos son ampliaciones de conexiones que ya han sido operadas por Ryanair este verano. Se trata de los vuelos directos que conectan Valencia con Pescara (Italia), con Poznan (Polonia) y con Edimburgo (Escocia). La novedad anunciada por la compañía es que este año las tres rutas también se operarán en invierno con una frecuencia de dos vuelos semanales.

Asimismo, la compañía ha anunciado vuelos adicionales a destinos populares desde Manises como Roma Fiumicino, Pisa, Oporto o Marrakech para esta nueva campaña, con el objetivo de «proporcionar a sus ciudadanos y visitantes más opciones y conexiones regulares con las tarifas más bajas de Europa».

Ryanair operará un total de 50 rutas este próximo invierno desde el aeropuerto de Valencia. Según ha explicado la compañía en un comunicado, lo hará en buena parte con los ocho aviones que dispone en la base de Valencia, lo que supone una inversión de 800 millones de dólares, el apoyo a más de 4.200 puestos de trabajo locales y el impulso del turismo durante todo el año en Valencia.

«A pesar de las excesivas tasas de AENA, que han contribuido a la pérdida de dos millones de asientos en 2025 en otras regiones, Ryanair mantiene su compromiso con Valencia con 8 aviones basados, lo que supone el apoyo a más de 4.200 puestos de trabajo locales», indica Alejandra Ruíz, portavoz de Ryanair España.

Cabe recordar que la compañía irlandesa anunció un plan de recorte de asientos en diferentes aeropuertos regionales que afecta de rebote a los aeropuertos valencianos. A pesar de las nuevas rutas anunciadas por la aerolínea tanto para Valencia como para Alicante, el cierre de la base de Santiago y la cancelación de los vuelos a Tenerife Norte provoca la pérdida de tres conexiones directas entre la Comunitat y estos destinos. Durante el invierno de 2025, Ryanair dejará de volar tanto desde Valencia como desde Alicante hasta Tenerife, y será a partir de enero de 2026 cuando el aeródromo alicantino también pierda la conexión con el de Santiago.

Por su parte, Valencia únicamente verá reducidas las conexiones con Galicia después de que la compañía recorte la capacidad de la conexión directa con Santiago, que pasará de tener ocho vuelos semanales a disponer de solo cuatro por semana.