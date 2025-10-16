La Comunitat estrena una ruta áerea inédita con la región donde nacieron Ikea y Pippi Calzaslargas Ryanair anuncia 10 destinos nuevos desde Alicante en invierno

Ryanair ha presentado su programación de invierno 2025 desde el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, con 79 rutas y diez nuevos destinos. Entre ellos destaca una conexión inédita con Småland (Suecia), la región donde nació IKEA, símbolo mundial del diseño asequible y funcional. Un rincón escandinavo de bosques infinitos a 3.200 km de Alicante, con cerca de 5.000 lagos cristalinos para hacer deporte y casas de madera rojas que ahora estará a solo unas horas de vuelo desde la Comunitat Valenciana.

La nueva ruta conectará Alicante con una región de 30.000 km2, una superficie similar a toda Cataluña o a Galicia, y donde están ubicadas, a varias horas en coche, ciudades como Älmhult, la localidad donde Ingvar Kamprad fundó IKEA en 1943 y donde hoy se encuentra el Museo IKEA, o Vimmerby, la ciudad donde nació Astrid Lindgren, la autora de Pippi Calzaslargas. Allí se encuentra el parque temático Astrid Lindgren's World, que recrea los universos de sus personajes más queridos y se ha convertido en una de las atracciones familiares más visitadas del país.

En la región también se puede visitar el castillo de Kalmar, el siglo XVI , con foso incluido, la pequeña metrópolis de Växjö, reconocida por su gastronomía, o Jönköping, ubicada en la orilla sur del lago Vättern, el segundo lago más grande de Suecia, y que cuenta con el Museo de las Cerillas.

Pero Småland es mucho más que muebles, literatura, historia y cultura. Allí se puede disfrutar de una naturaleza pura, aire limpio y tradiciones nórdicas que cobran especial magia en invierno, cuando la nieve cubre los bosques y los pueblos se iluminan con velas.

Los billetes ya están disponibles en Ryanair.com desde 21,99 €, para viajar entre noviembre de 2025 y marzo de 2026.

Más destinos: de la ciudad de Mozart a lugares con encanto

Además de Småland, Ryanair suma rutas inéditas desde Alicante a Bratislava (Eslovaquia), Salzburgo (la ciudad donde nació Mozart) y Linz (Austria), Bydgoszcz y Rzeszów (Polonia), Cardiff y Aberdeen (Reino Unido), Estocolmo Västeras (Suecia) y Lanzarote (España). La aerolínea también aumentará frecuencias en 29 rutas populares como Milán, Marrakech o Budapest, elevando su capacidad invernal un 12 %.

Con 16 aviones basados en Alicante y una inversión de 1.600 millones de dólares, Ryanair refuerza su apuesta por la provincia, donde sostiene más de 6.700 empleos locales.

No obstante, la compañía ha advertido que recortará un millón de asientos en su programación general en España por el aumento del 6,62 % en las tasas de AENA, que considera un obstáculo para el crecimiento de los aeropuertos regionales.