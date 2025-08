Tim Spector, doctor en nutrición: «El ejercicio no ayuda a adelgazar. Todos los estudios lo demuestran» El epidemiólogo británico utiliza las redes sociales para desmentir algunos de los bulos más extendidos sobre salud y nutrición

Mar Georga Domingo, 3 de agosto 2025, 00:02 Comenta Compartir

Tim Spector, uno de los expertos en nutrición más conocidos del mundo, se ha mostrado tajante ante la creencia de que el ejercicio es una herramienta útil para perder peso. En una reciente entrevista en TikTok, el profesor del King's College de Londres ha reafirmado sus palabras: «El ejercicio no ayuda a adelgazar. Todos los estudios lo demuestran. Se ha exagerado enormemente como solución fácil a la obesidad».

El deporte sí que puede contribuir a mantener un peso determinado, pero para poder adelgazar, primero, el paciente deberá llevar a cabo cambios en su dieta. El ejercicio por sí solo no tiene la capacidad suficiente como para producir una pérdida de peso significativa. «Si no cambias tu dieta, el ejercicio es inútil para bajar de peso. Y eso lo saben ya todos los expertos», afirma Spector.

El doctor en nutrición explica que utilizar este método para contrarrestar el sobrepeso puede ser incluso un arma de doble filo. «Hacemos deporte y después el metabolismo se ralentiza; el cuerpo intenta recuperar la energía perdida, y además, suele darnos más hambre», explica. Por lo que el ejercicio físico no solo no ayuda a adelgazar, sino que puede tener el efecto contrario si no se acompaña de una alimentación adecuada.

Esto no quiere decir que el deporte no sea importante, al contrario, alejarse de una vida de sedentarismo es vital para cuidar la salud general, -mejora el estado de ánimo, el corazón o incluso reduce el riesgo de cáncer-, pero no es el método adecuado para perder peso. Según Tim Spector, el verdadero problema reside en la alimentación, sobre todo en los azúcares, y en aquellos alimentos sobre procesados y en las bebidas azucaradas.