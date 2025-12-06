Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Maratón de Valencia 2024. Jesús Signes

Dónde ver por televisión y seguir online el Maratón de Valencia 2025

Diferentes canales permitirán ver la prueba en directo el próximo 7 de diciembre

A. Pedroche

A. Pedroche

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:58

El domingo 7 de diciembre es un gran día para la ciudad de Valencia. Se celebra la 43ª edición el Maratón Trinidad Alfonso, uno de los eventos deportivos más importantes del año en nuestro país, que arranca a las 8.15 horas.

La prueba se podrá ver en directo desde las 8 de la mañana en www.maratonvalencia.com (español e inglés), Vamos (Movistar), TeleDeporte, Eurosport y À Punt (valenciano). Además, www.lasprovincias.es hará un seguimiento minuto a minuto de la prueba y con toda la información relacionada, desde el recorrido y las calles cortadas a los horarios de paso y todas las reacciones y clasificaciones al finalizar la prueba.

También se podrá seguir el minuto a minuto de los atletas con el tracking de la app oficial, disponible tanto para Android como para Apple.

El récord de esta prueba lo ostenta el etíope Sisay Lemma con una espectacular marca de 2:01:48. Es la cuarta más rápida de la historia. La mujer que más rápido ha corrido este maratón es Amane Beriso (también etíope) con un tiempo de 2:14:57.

Decenas de miles de corredores recorrerán las calles de Valencia hasta completar los 42 kilómetros y 195 metros del circuito. La primera tanda de corredores saldrá a las 8.15 horas. Miles de seguidores abarrotarán las calles de la ciudad para dar ánimo a los participantes.

