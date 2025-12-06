El recorrido del Maratón de Valencia 2025, por barrios, calle a calle
Rectas largas y recorrido llano: velocidad asegurada en Valencia
Jaime Vázquez García
Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:46
El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, el cuarto más rápido del mundo es un circuito idóneo para superar la marca de los corredores. El momento del año óptimo para carreras de larga distancia, las temperaturas agradables que oscilan entre 12 y 17 grados, con apenas un desnivel de 76 metros en 42 kilómetros y el inigualable entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, convierten a este maratón en una de las competiciones más relevantes tanto a nivel nacional como internacional.
La carrera arranca el domingo 7 de diciembre a partir de las 8:15h, pero para garantizar la comodidad y seguridad de los corredores, el Maratón Valencia 2025 realizará la salida en 9 tandas de salida, según las marcas acreditadas de cada participante.
8:15 h: Sub 2h50:00
8:25 h: 2h50:00 – 2h59:59
8:35 h: 3h00:00 – 3h11:59
8:45 h: 3h12:00 – 3h19:59
8:55 h: 3h20:00 – 3h31:59
9:05 h: 3h32:00 – 3h42:59
9:15 h: 3h43:00 – 3h55:59
9:25 h: 3h56:00 – 4h09:59
9:35 h: A partir de 4h10:00
El inicio de la carrera es un momento para disfrutar, de contemplar las incomparables de la Ciudad de las Artes con el ambiente expecional del público, pasando después por puerto y la Marina Real, junto al mar, siendo uno de los segmentos más bonitos y perfectos para estabilizar el ritmo.
Del kilómetro 15 al 25, la ruta atraviesa el centro histórico, pasando por las Torres de Serranos y la Plaza del Ayuntamiento, donde las batucadas y el público animan a cada paso.
Entre los kilómetros 25 y 35, los corredores se encuentran con una zona amplia y rápida, ideal para mantener la velocidad aunque expuesta al viento.
Finalmente, del kilómetro 35 a la meta, el regreso hacia la Ciudad de las Artes se convierte en un tramo emocionante, con el público multiplicándose y la llegada sobre la icónica pasarela azul resultando inolvidable.
Kilómetro a kilómetro del Maratón Valencia 2025:
0 Puente de Monteolivete (Ciudad de las Artes y las Ciencias)
1 Avenida Baleares
2 Calle Juan Verdeguer
3 Doctor Marcos Sopena
4 Calle Eugenia Viñes
5 Avenida Tarongers
6 Avenida Tarongers
7 Avenida Tarongers
8 Rotonda Plaza Emilio Attard
9 Avenida Cataluña
10 Bulevar Periférico Ronda Norte
11 Avenida Alfahuir
12 Calle Dolores Marqués
13 Calle General Elio
14 Paseo de la Alameda
15 Avenida de Aragón
16 Avenida Blasco Ibáñez
17 Avenida Blasco Ibáñez
18 Calle Ramón Llull
19 Avenida Tarongers
20 Avenida Tarongers
21 Calle de la Reina
M. M. Calle de la Reina
22 Avenida del Puerto
23 Avenida del Puerto
24 Calle Eduardo Boscá
25 Paseo de la Alameda
26 Paseo de la Alameda
27 Calle Guadalaviar
28 Calle Guillém de Castro
29 Calle Pintor López
30 Calle Poeta Querol
31 Calle Guillém de Castro
32 Gran Vía Fernando el Católico
33 Calle Valle de la Ballestera
34 Calle Valle de la Ballestera
35 Avenida Tres Cruces
36 Avenida Tres Cruces
37 Calle Archiduque Carlos
38 Calle San José de Calasanz
39 Calle Xátiva
40 Porta de la Mar
41 Avenida Jacinto Benavente
42 Ciudad de las Artes y las Ciencias
META Lago CACSA frente Hemisferic
Puntos de animación del Maratón Valencia 2025
Los participantes de la edición 2025 necesitarán toda su energía, y Valencia volverá a brillar como la verdadera «Ciudad del Running» gracias al entusiasmo de la gente que saldrá a las calles para animarlos.
Aunque en el centro de la ciudad es habitual encontrar grandes concentraciones de público, hay numerosos puntos a lo largo del recorrido donde los espectadores destacarán, como el Paseo de la Alameda o la zona de meta en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Cualquier gesto de apoyo cuenta: pancartas, banderas o aplausos son bienvenidos para impulsar a los corredores en cada kilómetro.
Avituallamientos de carrera
Los avituallamientos de líquidos, solidos y los punto de gel serán en los kilometros:
KM 5'5
KM 10
KM 14'5
KM 16'2 - Gel
KM 18'7
KM 23
KM 25'8
KM 28'3
KM 33'1
KM 34 - Gel
KM 37'1
KM 40'4
Asimismo la organización dará servicio médico y pondrá WC en cada uno de los puntos.