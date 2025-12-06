Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución deja hoy sábado el primer premio en un pueblo de 1.496 habitantes
Sabastian Sawe ganando la maratón de Valencia en 2024 Pablo Morano

Cuál es el récord del mundo de maratón en diciembre de 2025

El año pasado ningún corredor consiguío rebajar la marca del ya fallecido maratoniano Kelvin Kiptum

Jaime Vázquez García

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:48

Comenta

Para lograr el vigente récord mundial de maratón, los corredores deberán bajar su tiempo a menos de 2:00:35, del Maratón de Chicago 202, marca dell keniano Kelvin Kiptum ya fallecido el 11 de febrero de 2024, en su país natal en un trágico accidente de coche. Esto equivale a mantener un ritmo aproximado de 2 minutos y 51 segundos por kilómetro. También es el único corredor que ha conseguido bajar de las 2 horas y 1 minuto.

Las 10 mejores marcas mundiales masculinas

Pos.MarcaAtletaRitmoF. Nac.Nac.EdadLugarFecha
12:00:35Kelvin KIPTUM2:5102/12/1999KEN23Chicago (USA)08/10/2023
22:01:09Eliud KIPCHOGE2:5205/11/1984KEN37Berlin (GER)25/09/2022
32:01:41Kenenisa BEKELE2:5313/06/1982ETH37Berlin (GER)29/09/2019
42:01:48Sisay LEMMA2:5312/12/1990ETH32Valencia (ESP)03/12/2023
52:02:05Sabastian Kimaru SAWE2:5416/03/1995KEN29Valencia (ESP)01/12/2024
62:02:16Benson KIPRUTO2:5417/03/1991KEN33Tokyo (JPN)03/04/2024
72:02:23Jacob KIPLIMO2:5414/11/2000UGA24Chicago, IL (USA)12/10/2025
82:02:38Deresa GELETA2:5414/01/1996ETH28Valencia (ESP)01/12/2024
92:02:44John KORIR2:5502/12/1996KEN27Chicago (USA)13/10/2024
102:02:48Birhanu LEGESE2:5511/09/1994ETH25Berlin (GER)29/09/2019

Desde el año 2023 el dueño de Mercadona, Juan Roig, promete un suculento premio, al que bata el record del mundo de los 42.195 metros, eso sí, solo si supera el record en la maratón de Valencia, no en otras maratones.

En cuanto a las marcas españolas, el actual récord de España de maratón es de 2:05:48 y está en posesión de Tariku Novales, obtenido en Valencia en 2023, mientras que el récord de Europa lo tiene el belga Bashir Abdi con 2:03:36, batido en Rotterdam en 2021.

Las 10 mejores marcas masculinas en ciudades españolas

Pos.MarcaAtletaRitmoF. Nac.EdadLugarFecha
12:05:48Tariku NOVALES2:5908/03/199825Valencia (ESP)03/12/2023
22:06:25Ayad LAMDASSEM3:0011/10/198140Sevilla (ESP)20/02/2022
32:06:35Hamid BEN DAOUD3:0019/02/199625Valencia (ESP)05/12/2021
42:06:52Julio REY3:0013/01/197234Hamburg (GER)23/04/2006
52:07:23Fabián RONCERO3:0119/10/197028Rotterdam (NED)18/04/1999
62:07:27Javier GUERRA3:0110/11/198336Sevilla (ESP)23/02/2020
72:07:32Ibrahim CHAKIR3:0104/09/199430Sevilla (ESP)01/12/2024
82:07:34Antonio PEÑA3:0126/08/197030Otsu (JPN)04/03/2001
92:07:42José RÍOS3:0215/03/197429Otsu (JPN)07/03/2004
102:07:47Yago ROJO3:0226/03/199528Valencia (ESP)03/12/2023
112:07:48Francisco Javier CORTÉS3:0226/10/197129Hamburg (GER)22/04/2001

Categoría femenina

En categoría femenina, el récord mundial de maratón está en poder de la etíope Ruth Chepngetich, conseguido en la edición de 2024 de la Maratón de Chicago, donde dejo el crono en 2:09:56, mejorando en casi 2 minutos el anterior registro de la etíope Tigst Assefa. Chepngetich es, por el momento, la única mujer que ha conseguido bajar de 2:10h.

Las 10 mejores marcas mundiales femeninas

Pos.MarcaAtletaRitmoF. Nac.Nac.EdadLugarFecha
12:09:56Ruth CHEPNGETICH3:0508/08/1994KEN30Chicago, IL (USA)13/10/2024
22:11:53Tigst ASSEFA3:0803/12/1996ETH29Berlin (GER)24/09/2023
32:13:44Sifan HASSAN3:1001/01/1993NED30Chicago, IL (USA)08/10/2023
42:14:04Brigid KOSGEI3:1120/02/1994KEN25Chicago, IL (USA)13/10/2019
52:14:57Hawi FEYSA3:1201/02/1999ETH26Chicago, IL (USA)12/10/2025
62:14:58Amane Beriso SHANKULE3:1213/10/1991ETH31Valencia (ESP)04/12/2022
72:15:25Paula RADCLIFFE3:1317/12/1973GBR29London (GBR)13/04/2003
82:15:51Worknesh DEGEFA3:1328/10/1990ETH33Valencia (ESP)03/12/2003
92:15:55Sutume Asefa KEBEDE3:1311/12/1994ETH29Tokyo (JPN)03/04/2004
102:16:07Tigist KETEMA3:1315/09/1998ETH25Dubai (UAE)07/01/2024

En cuanto a españa, el récord lo ostenta Majida Maayouf con un tiempo de 2:21:27 y el récord de Europa está en las piernas de la neerlandesa Sifan Hassan con 2:13:44, conseguido en Chicago en 2023.

Las 10 mejores marcas femeninas en ciudades españolas

Pos.MarcaAtletaRitmoF. Nac.EdadLugarFecha
12:21:27Majida MAAYOUF3:2127/04/198934Valencia (ESP)03/12/2023
22:22:31Laura LUENGO3:2318/08/199727Valencia (ESP)01/12/2024
32:24:05Fatima OUHADDOU NAFIE3:2730/08/199331Valencia (ESP)01/12/2024
42:24:40Esther NAVARRETE3:2516/03/199033Sevilla (ESP)18/02/2024
52:24:57Meritxell SOLER3:2620/07/199231Sevilla (ESP)18/02/2024
62:26:14Marta GALIMANY3:2805/10/198537Valencia (ESP)04/12/2022
72:26:40Irene PELAYO3:2916/02/198043Valencia (ESP)03/12/2023
82:26:42María José PÉREZ3:2912/06/199231Valencia (ESP)03/12/2023
92:26:51Ana Isabel ALONSO3:2916/08/196332San Sebastián (ESP)15/10/1995
102:26:58María ABEL3:2923/10/197428Frankfurt (GER)27/10/2002
112:27:00Alessandra AGUILAR3:2901/07/197832Rotterdam (NED)10/04/2011

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  2. 2

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  5. 5

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  6. 6 Calles cortadas en Valencia por el Maratón 2025: así afecta al tráfico
  7. 7

    Las notas de la moleskine del cerebro de la dana revelan el primer Es Alert
  8. 8

    «Cojonudo»: el WhatsApp de Mazón a Pradas tras ser informado de la situación en La Ribera y el Poyo el día de la dana
  9. 9 Qué hacer este sábado 6 de diciembre en Valencia: belenes, mercadillos y un espectáculo piromusical
  10. 10

    Así perdió Valencia su milla de oro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cuál es el récord del mundo de maratón en diciembre de 2025

Cuál es el récord del mundo de maratón en diciembre de 2025