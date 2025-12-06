Cuál es el récord del mundo de maratón en diciembre de 2025 El año pasado ningún corredor consiguío rebajar la marca del ya fallecido maratoniano Kelvin Kiptum

Jaime Vázquez García Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:48

Para lograr el vigente récord mundial de maratón, los corredores deberán bajar su tiempo a menos de 2:00:35, del Maratón de Chicago 202, marca dell keniano Kelvin Kiptum ya fallecido el 11 de febrero de 2024, en su país natal en un trágico accidente de coche. Esto equivale a mantener un ritmo aproximado de 2 minutos y 51 segundos por kilómetro. También es el único corredor que ha conseguido bajar de las 2 horas y 1 minuto.

Las 10 mejores marcas mundiales masculinas

Pos. Marca Atleta Ritmo F. Nac. Nac. Edad Lugar Fecha 1 2:00:35 Kelvin KIPTUM 2:51 02/12/1999 KEN 23 Chicago (USA) 08/10/2023 2 2:01:09 Eliud KIPCHOGE 2:52 05/11/1984 KEN 37 Berlin (GER) 25/09/2022 3 2:01:41 Kenenisa BEKELE 2:53 13/06/1982 ETH 37 Berlin (GER) 29/09/2019 4 2:01:48 Sisay LEMMA 2:53 12/12/1990 ETH 32 Valencia (ESP) 03/12/2023 5 2:02:05 Sabastian Kimaru SAWE 2:54 16/03/1995 KEN 29 Valencia (ESP) 01/12/2024 6 2:02:16 Benson KIPRUTO 2:54 17/03/1991 KEN 33 Tokyo (JPN) 03/04/2024 7 2:02:23 Jacob KIPLIMO 2:54 14/11/2000 UGA 24 Chicago, IL (USA) 12/10/2025 8 2:02:38 Deresa GELETA 2:54 14/01/1996 ETH 28 Valencia (ESP) 01/12/2024 9 2:02:44 John KORIR 2:55 02/12/1996 KEN 27 Chicago (USA) 13/10/2024 10 2:02:48 Birhanu LEGESE 2:55 11/09/1994 ETH 25 Berlin (GER) 29/09/2019

Desde el año 2023 el dueño de Mercadona, Juan Roig, promete un suculento premio, al que bata el record del mundo de los 42.195 metros, eso sí, solo si supera el record en la maratón de Valencia, no en otras maratones.

En cuanto a las marcas españolas, el actual récord de España de maratón es de 2:05:48 y está en posesión de Tariku Novales, obtenido en Valencia en 2023, mientras que el récord de Europa lo tiene el belga Bashir Abdi con 2:03:36, batido en Rotterdam en 2021.

Las 10 mejores marcas masculinas en ciudades españolas

Pos. Marca Atleta Ritmo F. Nac. Edad Lugar Fecha 1 2:05:48 Tariku NOVALES 2:59 08/03/1998 25 Valencia (ESP) 03/12/2023 2 2:06:25 Ayad LAMDASSEM 3:00 11/10/1981 40 Sevilla (ESP) 20/02/2022 3 2:06:35 Hamid BEN DAOUD 3:00 19/02/1996 25 Valencia (ESP) 05/12/2021 4 2:06:52 Julio REY 3:00 13/01/1972 34 Hamburg (GER) 23/04/2006 5 2:07:23 Fabián RONCERO 3:01 19/10/1970 28 Rotterdam (NED) 18/04/1999 6 2:07:27 Javier GUERRA 3:01 10/11/1983 36 Sevilla (ESP) 23/02/2020 7 2:07:32 Ibrahim CHAKIR 3:01 04/09/1994 30 Sevilla (ESP) 01/12/2024 8 2:07:34 Antonio PEÑA 3:01 26/08/1970 30 Otsu (JPN) 04/03/2001 9 2:07:42 José RÍOS 3:02 15/03/1974 29 Otsu (JPN) 07/03/2004 10 2:07:47 Yago ROJO 3:02 26/03/1995 28 Valencia (ESP) 03/12/2023 11 2:07:48 Francisco Javier CORTÉS 3:02 26/10/1971 29 Hamburg (GER) 22/04/2001

Categoría femenina

En categoría femenina, el récord mundial de maratón está en poder de la etíope Ruth Chepngetich, conseguido en la edición de 2024 de la Maratón de Chicago, donde dejo el crono en 2:09:56, mejorando en casi 2 minutos el anterior registro de la etíope Tigst Assefa. Chepngetich es, por el momento, la única mujer que ha conseguido bajar de 2:10h.

Las 10 mejores marcas mundiales femeninas

Pos. Marca Atleta Ritmo F. Nac. Nac. Edad Lugar Fecha 1 2:09:56 Ruth CHEPNGETICH 3:05 08/08/1994 KEN 30 Chicago, IL (USA) 13/10/2024 2 2:11:53 Tigst ASSEFA 3:08 03/12/1996 ETH 29 Berlin (GER) 24/09/2023 3 2:13:44 Sifan HASSAN 3:10 01/01/1993 NED 30 Chicago, IL (USA) 08/10/2023 4 2:14:04 Brigid KOSGEI 3:11 20/02/1994 KEN 25 Chicago, IL (USA) 13/10/2019 5 2:14:57 Hawi FEYSA 3:12 01/02/1999 ETH 26 Chicago, IL (USA) 12/10/2025 6 2:14:58 Amane Beriso SHANKULE 3:12 13/10/1991 ETH 31 Valencia (ESP) 04/12/2022 7 2:15:25 Paula RADCLIFFE 3:13 17/12/1973 GBR 29 London (GBR) 13/04/2003 8 2:15:51 Worknesh DEGEFA 3:13 28/10/1990 ETH 33 Valencia (ESP) 03/12/2003 9 2:15:55 Sutume Asefa KEBEDE 3:13 11/12/1994 ETH 29 Tokyo (JPN) 03/04/2004 10 2:16:07 Tigist KETEMA 3:13 15/09/1998 ETH 25 Dubai (UAE) 07/01/2024

En cuanto a españa, el récord lo ostenta Majida Maayouf con un tiempo de 2:21:27 y el récord de Europa está en las piernas de la neerlandesa Sifan Hassan con 2:13:44, conseguido en Chicago en 2023.

Las 10 mejores marcas femeninas en ciudades españolas

Pos. Marca Atleta Ritmo F. Nac. Edad Lugar Fecha 1 2:21:27 Majida MAAYOUF 3:21 27/04/1989 34 Valencia (ESP) 03/12/2023 2 2:22:31 Laura LUENGO 3:23 18/08/1997 27 Valencia (ESP) 01/12/2024 3 2:24:05 Fatima OUHADDOU NAFIE 3:27 30/08/1993 31 Valencia (ESP) 01/12/2024 4 2:24:40 Esther NAVARRETE 3:25 16/03/1990 33 Sevilla (ESP) 18/02/2024 5 2:24:57 Meritxell SOLER 3:26 20/07/1992 31 Sevilla (ESP) 18/02/2024 6 2:26:14 Marta GALIMANY 3:28 05/10/1985 37 Valencia (ESP) 04/12/2022 7 2:26:40 Irene PELAYO 3:29 16/02/1980 43 Valencia (ESP) 03/12/2023 8 2:26:42 María José PÉREZ 3:29 12/06/1992 31 Valencia (ESP) 03/12/2023 9 2:26:51 Ana Isabel ALONSO 3:29 16/08/1963 32 San Sebastián (ESP) 15/10/1995 10 2:26:58 María ABEL 3:29 23/10/1974 28 Frankfurt (GER) 27/10/2002 11 2:27:00 Alessandra AGUILAR 3:29 01/07/1978 32 Rotterdam (NED) 10/04/2011

