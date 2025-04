Nacho Giménez, tras su récord: «Espero que la 15K Valencia Abierta al Mar y yo sigamos creciendo juntos muchos años» «Correr en esta ciudad me encanta y esta carrera es muy bonita», comenta María Ureña, ganadora tres años seguidos de la prueba

Moisés Rodríguez Valencia Domingo, 6 de abril 2025, 12:52 | Actualizado 13:32h. Comenta Compartir

Nacho Giménez ha sido el ganador absoluto de la 15K Valencia Abierta al Mar, mejorando además en 7 segundos su propio récord de la prueba, que el año pasado fijó en 46:44, en la primera edición en la que se disputó sobre un circuito homologado. El atleta del Cárnicas Serrano ha salido resguardado en un grupo en el que Borja Añón (que al final ha sido tercero, ha hecho de liebre para Álex Torres, que buscaba mínima sub-23 para el Campeonato de España de 10K en el paso por esta distancia. «Al final te pones las zapatillas y siempre queremos más, el récord estaba ahí, que no era fácil porque había que correr a 3:05. Lo tenía en la cabeza. Cuando hemos salido detrás de Borja Añón, que iba de liebre a 3:08, era cosnciente de que si corría un último 5K a 3 podía estar en récord. Así he hecho. He apretado, la gente se ha puesto a animar y ha salido por 7 segundos», ha explicado Nacho Giménez

«Estoy muy contento del récord y marca personal, quiero seguir creciendo con esta carrera. Espero seguir corriendo muchos años la 15K Valencia Abierta al Mar con Cárnicas Serrano», ha señalado el atleta valenciano, que ahora se va a centrar en el Campeonato de España de Medio Maratón. Segundo ha sido Josep Gómez, compañero suyo de club: «Estoy muy contento, sabía que Nacho estaba dos escalones por encima. Sabía que a 3:08/3:10 podía seguir. No había corrido nunca esta carrera, la verdad es que muy entretenida, con avenidas largas para mantener un ritmo constante, así que muy bien».

Borja Añón, trascumplir la misión con Álex Torres, se ha sentido bien y ha decidido seguir adelante, lo que le ha permitido subirse al podio de la 15K Valencia Abierta al Mar. «He visto que llevaba algo de ventaja y he decidido probar para ver si podía mantener el tercer puesto. He recueprado bien, y he hecho los últimos cuatro kilómetros rápido. Esta es una carrera muy llana. El inicio del paseo resbala un poco, pero el resto es increíble, para correr rápido muy bien».

Trío de 'Marías' en el podio femenino y triplete de María Ureña, también del Cárnicas Serrano. La de Xàtiva lleva invicta desde 2023 en la meta del Paseo de la Malvarrosa. «Estoy alargando las distancias, soy una atleta que venía desde pequeña de la pista y a medida que toco 10, 15 y media se me está dando bien y correr en Valencia siempre es un placer. Es una carrera con mucho ambiente. No esperaba que fuera tan bonita, y poco se puede decir», ha señalado la deportista de la Costera, que ahora tiene como objetivos el Campeonato de España de 10K y después al de Medio Maratón. La atleta ha restado importancia a que se le haya escapado esta vez el récord de la prueba: «Lo tenía yo misma, no pasa nada».

La segunda y tercera clasificadas, también María de nombre, defienden los colores del Redolat Team. «Es la primera vez que hago la 15K Valencia Abierta al Mar. El recorrido está bien, ha salido un buen día y objetivo conseguido», ha señalado María Guzmán. «La carrera muy bien, he salido más rápido de lo que pensaba, un poco duro al final por el airee, pero encantada», ha indicado María José Casinos, tercera en meta.