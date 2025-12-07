Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto del domingo deja dos premios de 42.491,02 euros en la Comunitat y otro en una capital de provincia
LP

El Maratón de Valencia, comprometido con el medio ambiente

Global Omnium calculará la huella de carbono de esta edición en favor de mejorar y reducir progresivamente el impacto en el futuro

R.D.

Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:27

Comenta

Se ha hecho entrega oficial del certificado de huella de carbono validada —medida por GO2 by Global Omnium y verificada por Bureau Veritas— así como del Sello de Evento Deportivo Sostenible otorgado por el Comité Olímpico Español (COE), contando también con la participación del Ayuntamiento de Valencia y su alcaldesa, María José Catalá.

El Maratón Valencia ya ha incorporado medidas como la recogida selectiva de residuos, la reducción de plásticos de un solo uso y la promoción del transporte sostenible. Con el apoyo de GO2 by Global Omnium, se calculará de manera precisa el impacto real de esta edición y se trabajará en su reducción para futuras ediciones.

La consultora estratégica especializada en neutralidad climática de Global Omnium ha realizado una estimación inicial de la huella de carbono de la prueba a partir de datos de corredores y logística organizativa. Tras la celebración del evento se calcularán las cifras reales, que servirán para reducir progresivamente el impacto en futuras ediciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido muy grave un joven tras ser apuñalado en el pecho en el viejo cauce del río en Valencia
  2. 2

    Juan Roig: «Hay que pedirle disculpas a los ciudadanos pero es imposible hacer tortillas sin romper huevos»
  3. 3

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  4. 4

    La calle de Valencia que es barrio, pueblo y también ciudad
  5. 5

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  6. 6 La Generalitat pagará a los cazadores 40 euros por jabalí abatido para combatir la peste porcina
  7. 7 La Guardia Civil detiene al ladrón de la bicicleta de Jorge Martín
  8. 8 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  9. 9

    El Maratón más bonito del mundo
  10. 10

    Así fue el viaje de amigas al castillo de Downton Abbey en un tren de época

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Maratón de Valencia, comprometido con el medio ambiente

El Maratón de Valencia, comprometido con el medio ambiente