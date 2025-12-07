El Maratón de Valencia, comprometido con el medio ambiente Global Omnium calculará la huella de carbono de esta edición en favor de mejorar y reducir progresivamente el impacto en el futuro

Se ha hecho entrega oficial del certificado de huella de carbono validada —medida por GO2 by Global Omnium y verificada por Bureau Veritas— así como del Sello de Evento Deportivo Sostenible otorgado por el Comité Olímpico Español (COE), contando también con la participación del Ayuntamiento de Valencia y su alcaldesa, María José Catalá.

El Maratón Valencia ya ha incorporado medidas como la recogida selectiva de residuos, la reducción de plásticos de un solo uso y la promoción del transporte sostenible. Con el apoyo de GO2 by Global Omnium, se calculará de manera precisa el impacto real de esta edición y se trabajará en su reducción para futuras ediciones.

La consultora estratégica especializada en neutralidad climática de Global Omnium ha realizado una estimación inicial de la huella de carbono de la prueba a partir de datos de corredores y logística organizativa. Tras la celebración del evento se calcularán las cifras reales, que servirán para reducir progresivamente el impacto en futuras ediciones.