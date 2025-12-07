La historias del Maratón Valencia 2025

Sol Vivas en búsqueda de un sueño

Sol Vivas fue la última corredora que cruzó la meta en el tiempo permitido. Con este resultado no solo logró un sueño, sino que vivió ... una experiencia única junto a su prima. Desde Colombia, Vivas anhelaba correr sobre la alfombra azul de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, aunque no lo había podido hacer hasta ayer, cuando su esfuerzo encontró recompensa.

Luego de dos años entrenando duro para cumplir su sueño, compró los pasajes de avión y arribó a Valencia. «Lo viví de una manera increíble. Vine con mi prima y las dos hemos debutado en maratones», declaró.

La oriunda de Villavicencio expresó sus ganas de repetir porque la ruta le pareció muy linda y el apoyo de la gente impresionante. «Nos dan mucho ánimo, si tan solo ellos supieran lo mucho que nos motivan», dijo emocionada. Para mejorar, recomendó abastecer más los puntos de avituallamiento hacia el final de carrera y mejor actitud por parte de algunos empleados antipáticos.

Alberto García: catorce maratones para superarse

Entre las más de 30.000 personas que recorrieron las calles de la ciudad de Valencia, Alberto fue uno de los protagonistas de la Maratón de Valencia 2025. Está ha sidop su catorceava Maratón. Completó los 42 kilómetros como parte de un reto personal y una forma de superación.

Entrenó semanalmente, con tiradas largas. El momento más duro llegó en el kilómetro 26, pero la presencia y ánimos de sus hijas lo impulsaron a seguir.

Cruzar la meta fue para él una sensación indescriptible: «satisfacción, una pasada; una vez en la vida hay que intentarlo», afirma. Convencido de que Valencia es el mejor maratón del mundo, ya piensa en su próximo objetivo: afrontar una media maratón, seguir pisando en las calles de Valencia y mantener viva la motivación que le hace estar todos los años en la línea de salida.

La historia de Alberto es un recordatorio de que los retos más grandes nacen dentro de uno mismo y se consiguen dando un paso.

Beverly Ramos: desde Cuba hasta Valencia

Desde Cuba hasta la ciudad del running. Esta participante llevaba la Maratón de Valencia en mente desde hacía tiempo, atraído por su prestigio, el ambiente único y la velocidad con la que corren sus atletas. Su preparación comenzó meses antes: vino a la media maratón del pasado més de octubre y realizó tiradas largas durante 12 a 14 semanas, afinando cada zancada y visualizando el día en el que pisaría en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Su objetivo era ambicioso: 2 horas y 40 minutos. Sin embargo, el cuerpo no respondió desde el inicio y terminó dos minutos por encima. Aun así, la experiencia no se mide solo en cronómetros. Cruzó la meta con agotamiento y orgullo, consciente de que cada carrera también es lección.

Su mayor aprendizaje es claro: siempre hay que seguir y terminar lo que uno empieza. Ahora, tras conquistar Valencia, solo piensa en descansar y regresar a su país, satisfecho por haber cumplido un sueño largamente esperado.

Castiblanque: tradición y amistad en el Maratón Valencia

Para este corredor de Catarroja, participar en la Maratón es mucho más que una prueba deportiva: es tradición, algo que forma parte de su historia y de la identidad de su pueblo, ubicado cerca de la ciudad. A pesar de que su planificación fue mala, su experiencia en ediciones anteriores y el conocimiento del recorrido le permitieron mantener el ritmo y llegar hasta el final.

Los últimos kilómetros fueron el auténtico desafío. Las altas temperaturas El calor y las piernas pasaron factura, pero resistió. Cruzar la meta fue un momento especial: satisfacción por cumplir el objetivo, hacerlo junto a su mejor amigo y sentirse parte de algo que lleva años viviendo.

Además, su presencia en carrera fue imposible de pasar por alto: su peculiar vestimenta tenía una historia detrás —una apuesta perdida el año anterior—, añadiendo humor y personalidad a un reto que, un año más, volvió a conquistar. Ahora, con el deber cumplido, solo queda disfrutar y celebrar.

Dzunisani Nyoni: 8 mil kilómetros para conseguir su mejor marca personal

8 mil kilómetros. Esa fue la distancia que tuvo que recorrer en avión Nyoni para estar en el Maratón Valencia. «Fue un viaje largo, pero valió la pena», aseguró. Más allá del largo trayecto, el sudafricano de 30 años se mostró más que contento con la organización: desde la ruta en sí, hasta los puntos de avituallamiento. «No tengo ninguna sugerencia de mejoría para el maratón porque creo que todo está muy bien comunicado y organizado también», aseveró.

En cuanto a su desempeño, Nyoni finalmente venció su récord personal. Uno que además rebajó con bastante claridad. «Digo que vencí mi récord personal porque he estado entrenando por un largo tiempo. De hecho, mi maratón más rápido lo completé en 4 horas y 16 minutos y, esta vez, lo finalicé en menos de 4 horas», declaró.

Nelson Sánchez: la Isla del Encanto está encantada con la ciudad del running

Es la segunda ocasión en el Maratón Valencia para Nelson Sánchez, un atleta venezolano que portó la bandera de Estados Unidos en su dorsal. A pesar de ser criollo de nacimiento, Sánchez vive actualmente en Puerto Rico. «Allá hay una comunidad bien importante de running y puntualmente este año vi que había un grupo más grande que en anteriores años», declaró.

Sánchez manifestó que Valencia está llamando la atención de muchos runners en la Isla del Encanto y que, por ello, cada vez son más los boricuas que se animan a venir tanto al medio, como al maratón.

«Mi experiencia de hoy fue buenísima, este es mi segundo año y espero repetir el que viene. Además logré el resultado que me esperaba», expresó. Asimismo, el venezolano reconoció cuáles son las cualidades principales de este maratón que lo convierten en uno de los mejores: «el clima es buenísimo, está correctamente organizado y la ruta es perfecta por lo plana que es».

Jessica Barrera: conocer la historia de Valencia mientras corres 42 kilómetros

Directamente desde México llegó Jessica Barrera para correr por primera vez el Maratón Valencia. «La ciudad te inspira muchísimo. De hecho, me gustaría volver a correrla», expresó mientras recuperaba energía tras el desgaste.

A pesar de volar por más de 11 horas para llegar a Valencia, Barrera se mostró demasiado contenta con su carrera y con la ciudad. «Yo vengo desde México exclusivamente a correr el maratón y tuvo su recompensa: le bajé 40 minutos a mi tiempo anterior», aseguró.

Por todas estas razones, la mexicana se fue visiblemente alegre mientras compartía con sus allegados. «He ido a otros maratones, pero este está muy bien organizado. Creo que la gente colabora mucho, porque es amable, nos dieron tips e incluso nos contaron historias de otros corredores», opinó sobre los valencianos.

Sin embargo, lo que más disfrutó Barrera fue la ruta: «es una gran experiencia por toda la historia de Valencia y su gente tan cálida que te ayuda a terminar».