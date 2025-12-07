Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sol Vivas con su medalla LP

La historias del Maratón Valencia 2025

Desde África, América y Europa; estos son los relatos únicos de los finishers de esta edición

G. Strazzeri /C. García

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:42

Comenta

Sol Vivas en búsqueda de un sueño

Sol Vivas fue la última corredora que cruzó la meta en el tiempo permitido. Con este resultado no solo logró un sueño, sino que vivió ... una experiencia única junto a su prima. Desde Colombia, Vivas anhelaba correr sobre la alfombra azul de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, aunque no lo había podido hacer hasta ayer, cuando su esfuerzo encontró recompensa.

