Urgente El precio de la luz cae en picado este sábado y deja cinco horas totalmente gratis: tramos de -0,01 y -0,02 euros para usar los electrodomésticos
Un corredor con gorra tras completar el Gran Fondo de Siete Aguas. FILI NAVARRETE

La gorra, un escudo para los runners en la preparación de Maratón Valencia

La prenda protege al corredor de los rayos UV, pero necesita unas medidas de higiene diario para evita problemas como la caspa o la dermatitis

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 19:43

Comenta

Las temperaturas han dado tregua a los corredores, especialmente a los que ya empiezan a acumular grandes tiradas y sesiones de series con vistas al ... Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich de diciembre. Pero esto no es sinónimo de que ya no sea necesario protegerse del sol, algo que era de sentido común en las primeras semanas de preparación, aún las últimas olas de calor del verano. Para salir a entrenar conviene mantener la protección, y en ese sentido la gorra es un muy buen escudo para los runners, aunque también deben tener en cuenta que como cualqueir prenda necesita de un mantenimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

