La gorra, un escudo para los runners en la preparación de Maratón Valencia

Las temperaturas han dado tregua a los corredores, especialmente a los que ya empiezan a acumular grandes tiradas y sesiones de series con vistas al ... Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich de diciembre. Pero esto no es sinónimo de que ya no sea necesario protegerse del sol, algo que era de sentido común en las primeras semanas de preparación, aún las últimas olas de calor del verano. Para salir a entrenar conviene mantener la protección, y en ese sentido la gorra es un muy buen escudo para los runners, aunque también deben tener en cuenta que como cualqueir prenda necesita de un mantenimiento.

La gorra se convierte en una aliada imprescindible para protegerse de la radiación UV y del impacto del calor, que es cierto que con la entrada del otoño castiga menos. Pero, ¿es esta protección física un salvavidas para nuestra piel y ojos, o un verdugo silencioso para el cuero cabelludo y cabello? Desde Hair&Be, clínica de referencia en Valencia para el cuidado facial y capilar, abordan este dilema. El uso de gorras, viseras o bandas para el sudor es casi un uniforme para los runners: protegen la cara de los rayos solares, evitan que el sudor entre en los ojos y ayudan a regular la temperatura. Sin embargo, su uso prolongado y la fricción constante, sumados al sudor y el calor, pueden pasar factura a la salud.

Desde Hair&Be subrayan las efectos secundarios de llevar la gorra durante un entrenamiento que se acerque o pase de las dos horas: la fricción continua que debilita el folículo piloso, la sudoración excesiva que irrita y deshidrata, y el calor y la humedad atrapados que crean un ambiente propicio para problemas como la caspa o la dermatitis seborreica. Frente a esto, el doctor Javier de Felipe y resto del equipo de la clínica lanzan una serie de recomendaciones, que se reproducen en los siguientes epígrafes.

Elige gorras transpirables y límpialas a diario. Opta por materiales técnicos que faciliten la evaporación del sudor y la ventilación. Es fundamental lavar la gorra, cinta o visera después de cada uso. No basta con airearla o dejarla secar, ya que las sales del sudor, bacterias y toxinas se quedan impregnadas, volviéndola un foco de irritación.

Lava tu pelo después del ejercicio con un producto adecuado. No dejes que el sudor se seque en tu cuero cabelludo. Lava tu cabello lo antes posible después de cada sesión de entrenamiento con un champú suave y purificante. Y un punto importante: meterse en la piscina, práctica muy habitual de muchos corredores durante el verano, no sustituye un buen lavado. El cloro reseca y daña el cabello y el cuero cabelludo, añadiendo más irritación y deshidratación a la ya causada por el sudor. Si sudas mucho, un champú con propiedades antisépticas puede ser beneficioso.

Hidratación y nutrición intensiva. El pelo de los runners sufre deshidratación. Incorpora una mascarilla hidratante o reparadora 2 o 3 veces por semana y un acondicionador en cada lavado. Considera aceites capilares ligeros en las puntas para protegerlas de la fricción.

Minimiza la fricción adicional. Si usas gorra, asegúrate de que el peinado base sea cómodo. Evita coletas o moños muy tensos bajo la gorra, que podrían aumentar la tensión y la rotura. Si es posible, alterna el uso de gorra con viseras o cintas menos restrictivas.

Revisa tu cuero cabelludo regularmente. Presta atención a cualquier picor, enrojecimiento, descamación o sensibilidad. Estos pueden ser signos de irritación o infección. Una revisión capilar profesional puede detectar problemas a tiempo y evitar complicaciones mayores.