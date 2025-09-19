¿Sin dorsal para el medio maratón de Valencia?: dos rutas para disfrutar de los 21k
Alternativas para los amantes de una distancia que también se puede disfrutar sin ponerse un dorsal
Valencia
Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:49
Con el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich asomándose en el calendario runner, son muchos los que no se encuentran entre los 25.000 que se pondrán detrás de la línea de salida el próximo 26 de octubre pero que aman esa distancia. 21.097 metros que disfrutan zancada a zancada.
Muchas veces no es necesario ponerse un dorsal para disfrutar de esa suma de kilómetros que tanto disfrutamos, por ello, traemos dos propuestas de una distancia de medio maratón cada una en la provincia de Alicante.
Sant Vicent del Raspeig
San Vicent del Raspeig será nuestro punto de partida, en concreto el Parque Lo Torrent, donde regresaremos para completar el recorrido. Este es uno de los espacios verdes más importantes de la provincia de Alicante. Unos 65.000 metros cuadrados con multitud de zonas para olvidar que nos encontramos dentro de la ciudad. Los pinos y los paseos de gran amplitud nos ofrecen una sensación extra de libertad. Los arcos de cemento así como otro tipo de construcciones llaman especialmente la atención, también es normal que personas en grupo o solas practiquen distintas disciplinas deportivas ya que es un lugar excelente para ello.
Tomamos dirección Universidad de Alicante. Los carriles bicis y los senderos con árboles, que nos protegerán de temperaturas extremas, nos llevarán hasta el centro educativo. Cuatro kilómetros por delante para rodear el campus. Calles tranquilas y aceras anchas nos devuelven a San Vicent donde completaremos esos 21 kilómetros previstos.
El Montgó
Para aquellos que no puedan resistirse a disfrutar de una de las joyas de nuestro territorio, el Parc Natural del Montó, traemos otros 21 kilómetros en los que también podremos disfrutar de lugares espectaculares que se visten de colores preciosos especialmente en otoño.
Dejamos el vehículo en el Camí de la Colònia, y tomamos los amplios senderos que nos esperan por delante en un recorrido en el que disfrutaremos del parc natural de una manera diferente, de la llana playa pasamos a los altibajos de la montaña hasta llegar a Jesús Pobre, posteriormente regresaremos para completar esa distancia de medio maratón.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.