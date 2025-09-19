¿Sin dorsal para el medio maratón de Valencia?: dos rutas para disfrutar de los 21k Alternativas para los amantes de una distancia que también se puede disfrutar sin ponerse un dorsal

Lourdes Martí Valencia Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:49 Comenta Compartir

Con el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich asomándose en el calendario runner, son muchos los que no se encuentran entre los 25.000 que se pondrán detrás de la línea de salida el próximo 26 de octubre pero que aman esa distancia. 21.097 metros que disfrutan zancada a zancada.

Muchas veces no es necesario ponerse un dorsal para disfrutar de esa suma de kilómetros que tanto disfrutamos, por ello, traemos dos propuestas de una distancia de medio maratón cada una en la provincia de Alicante.

Sant Vicent del Raspeig

Ampliar Parque Lo Torrent de Sant Vicent del Raspeig. TURISMO SANT VICENT

San Vicent del Raspeig será nuestro punto de partida, en concreto el Parque Lo Torrent, donde regresaremos para completar el recorrido. Este es uno de los espacios verdes más importantes de la provincia de Alicante. Unos 65.000 metros cuadrados con multitud de zonas para olvidar que nos encontramos dentro de la ciudad. Los pinos y los paseos de gran amplitud nos ofrecen una sensación extra de libertad. Los arcos de cemento así como otro tipo de construcciones llaman especialmente la atención, también es normal que personas en grupo o solas practiquen distintas disciplinas deportivas ya que es un lugar excelente para ello.

Tomamos dirección Universidad de Alicante. Los carriles bicis y los senderos con árboles, que nos protegerán de temperaturas extremas, nos llevarán hasta el centro educativo. Cuatro kilómetros por delante para rodear el campus. Calles tranquilas y aceras anchas nos devuelven a San Vicent donde completaremos esos 21 kilómetros previstos.

El Montgó

Ampliar Imágenes del Montgó. MACMA

Para aquellos que no puedan resistirse a disfrutar de una de las joyas de nuestro territorio, el Parc Natural del Montó, traemos otros 21 kilómetros en los que también podremos disfrutar de lugares espectaculares que se visten de colores preciosos especialmente en otoño.

Dejamos el vehículo en el Camí de la Colònia, y tomamos los amplios senderos que nos esperan por delante en un recorrido en el que disfrutaremos del parc natural de una manera diferente, de la llana playa pasamos a los altibajos de la montaña hasta llegar a Jesús Pobre, posteriormente regresaremos para completar esa distancia de medio maratón.

Comenta Reporta un error