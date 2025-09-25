Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una residencia debe pagar 80.000 euros por la muerte por desatención de una anciana
Camista del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025. MaratonValencia

La Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025 presenta su camiseta oficial

La variedad cromática sobre un fondo blanco y plasmando la salida o la puesta de sol representa la vestimenta de esta edición

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:44

Una de las grandes citas del calendario para los runners de Valencia ya asoma de forma próxima. En la mañana del 7 de diciembre se ... albergará el Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025, en una nueva edición que pretende batir distintos récords de participación y marcas de la prueba. Poco a poco se van conociendo más detalles y ahora ya se sabe cómo será la camiseta oficial que recibirán los corredores.

