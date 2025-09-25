La Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025 presenta su camiseta oficial

Una de las grandes citas del calendario para los runners de Valencia ya asoma de forma próxima. En la mañana del 7 de diciembre se ... albergará el Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025, en una nueva edición que pretende batir distintos récords de participación y marcas de la prueba. Poco a poco se van conociendo más detalles y ahora ya se sabe cómo será la camiseta oficial que recibirán los corredores.

En la mañana de hoy, la organización del Maratón de Valencia ha desvelado cómo será el atuendo diseñado para la prueba de 2025. Mediante un breve spot compartido a través de sus plataformas oficiales, se ha visto con detalle estas camisetas. La elección se ha basado en el fiel reflejo de la salida o la puesta de sol a la orilla del mar Mediterráneo y en otros parajes naturales o zonas verdes del Cap i Casal.

Por ello, en este caso y a pesar del predominio de la tonalidad blanca en la parte superior de la camiseta, que se aprovecha también para la serigrafía del nombre del Maratón y de los patrocinadores que la hacen posible, se complementa con una policromía de lo más variada. Los colores amarillo, naranja, rojo, marrón, morado y negro se fusionan en ese orden descendente en la zona inferior, en las distintas fases de ese atardecer.

Los participantes de la prueba recibirán por tanto esta atrevida a la vez que elegante camiseta, con la opción de escoger que sea de manga corta o bien de tirantes, según el gusto y preferencia de cada uno. «Parafraseando la canción, hoy en día podríamos decir que 'Valencia es la tierra del running, de la luz y del color' y la camiseta que ha elaborado New Balance para nuestra edición de 2025 recoge las tres cosas, solo esperamos que a los corredores les guste tanto como a nosotros», asegura Paco Borado, director del Maratón Valencia.