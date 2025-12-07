Catalá: «Estoy convencida que el año que viene vamos a ganar mucha participación femenina»

Marc Escribano Valencia Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:07 Comenta Compartir

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, valoró así la edición de 2025 del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zúrich: «Siempre es una buena noticia para la ciudad de Valencia. Lo es por el ambiente, lo es porque todos los valencianos salen a animar a los corredores, lo es porque hemos tenido unos días espectaculares de ocupación, sobre todo un turismo de mucha calidad, de corredores, de personas que apuestan por la vida saludable y que han descubierto que la ciudad de Valencia no solo es una ciudad extraordinaria para correr, por el tiempo, por el clima, por el tipo de orografía de la ciudad, sino también que es una ciudad muy agradable para disfrutar de la gastronomía, también de nuestra oferta en general, de ocio. Yo creo que para el corredor ha sido una gran experiencia, pero también lo es para la ciudad».

«La ciudad también disfruta con estos acontecimientos, todo el mundo ha salido a animar, los valencianos sabemos animar, forma parte del atractivo de esta carrera, que toda la ciudad se vuelque, sabemos que al final tenemos dificultades de movilidad, pero entendemos que hoy es el día de salir a correr, a salir con los niños, a animar a todos los corredores, y creo que hemos entendido, hemos ido de la mano a la maratón y la ciudad con empatía, con entendimiento, con cariño, y eso hace que la maratón sea óptima», añadió la alcaldesa valenciana.

Finalmente, la edil popular destacó la importancia de factores externos al running. «Para mí muy interesante dos cuestiones de esta maratón que yo destacaría. Segundo año que tenemos la medición de la huella de carbono y tenemos un reconocimiento por la apuesta por la sostenibilidad, creo que es muy importante que la ciudad siga siendo la ciudad que es y que la maratón lo entienda y lo ha entendido, y en segundo lugar la marca femenina, mejor marca del mundo en todo el año de maratones. Ya tenemos un 23% de corredores mujeres, pero esta marca nos posiciona, yo estoy convencida que el año que viene vamos a ganar mucha participación femenina», sentenció.