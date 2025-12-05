Calles cortadas y nuevas rutas de la EMT a partir de este viernes con motivo del Maratón de Valencia 2025 El Ayuntamiento ha habilitado nuevas líneas de transporte público para facilitar el desplazamiento del público hasta la prueba

Mario Lahoz Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:42 Comenta Compartir

La 45ª edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich se celebra el próximo domingo 7 de diciembre. Debido al evento, que comienza a las 8:15 horas y termina a las 15:10 horas aproximadamente, gran parte del centro de la ciudad presentará cortes de tráfico desde los días previos a la prueba. Por ello, se han habilitado 32 líneas de transporte para facilitar el desplazamiento de los usuarios.

El viernes 5 de diciembre, a partir de las 22:00 horas, se cerrará al trafico rodado el Pont de Monteolivete, en ambos sentidos, y el vial de Profesor López Piñero, en dirección al centro de la ciudad, para el montaje del arco de la salida de la prueba.

Por otro lado, se realizarán cortes intermitentes, en ambos sentidos, de las avenidas Hermanos Maristas e Instituto Obrero de Valencia (las transversales no) desde las 22:00 horas hasta las 6:00 horas del sábado.

Estas vías volverán a cerrarse al tráfico rodado desde las 22:00 horas del sábado hasta las 14:00 horas del domingo, salvo las transversales que se abrirán a las 10:30 horas, y el tramo entre Ausiás March y Bombero Ramón Duarte que se abrirá a las 13:00 horas.

Por otra parte, el sábado 6 se cerrará la Alameda, entre plaza Europa y el Puente de l'Assut de l'Or, de 6:00 a 14:00 horas aproximadamente, con el fin de albergar el 'mini maratón'.

Además, también se realizarán cortes en Alcalde Reig, entre la avenida de La Plata y el puente del Regne, sentido de entrada a la ciudad, desde las 21:00 horas. Los cortes para albergar el recorrido del Maratón, se realizarán una hora antes del comienzo de la prueba.

Servicio de la EMT Valencia

Con motivo de la celebración del maratón, la EMT ha planificado nuevas rutas en un total de 32 líneas, desde este viernes 5 hasta que termine la carrera. Toda la información podrá consultarse en la sección 'Última hora' de la web de la EMT, en la App y las redes sociales.

El domingo se suprimirán las líneas C1, 19, 30, 31, 32, 40, 67, 70, 71, 73, C2, 81, 92, 93, 94, 95 y 98. Si bien, la ciudadanía podrá utilizar las líneas 35, 99 y la C3 para aproximarse a la zona de salida y a la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Servicio del Tranvía

Por lo que respecta a la línea 4, el paso del Maratón obligará a cortar la circulación desde las 8:00 horas hasta las 11:20 horas entre Pont de Fusta y Doctor Lluch, por lo que solo se circulará entre Mas del Rosari-Vicent Andrés Estellés y Pont de Fusta hasta esa hora. En cuanto a la línea 6, no circulará entre las 7:30 y las 11:20 horas.

La línea 8, por su parte, no empezará a circular hasta las 12:30 horas, momento en el que se restablecerá el servicio al completo, y la línea 10 (Alacant-Natzaret) prestará servicio entre las estaciones de Alacant y de Amado Granell-Montolivet hasta las 10:00 horas del domingo. A partir de esa hora, ya realizará el recorrido al completo.