Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Corredores del Maratón de Valencia en imagen de archivo. Ivan Arlandis

Cinco claves confirmadas del Maratón de Valencia 2025

El mejor Maratón de España según la RFEA regresa en su 45ª edición

Mario Lahoz

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:55

Comenta

Las calles de la ciudad se preparan para recibir una nueva edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. Esta es una de las pruebas marcadas en rojo por todos los atletas. Este prestigioso circuito es uno de los más rápidos del mundo (2:01:48), idóneo para intentar rebasar el límite de cada uno y establecer la mejor marca personal.

Todavía quedan algunos días hasta que llegue el momento de la celebración de la prueba. Los atletas deberán pasar por la Expo 42k para recoger los enseres necesarios para participar en la prueba.

Lograr completar los 42 kilómetros del Maratón de Valencia 2025 es un hito que se encuentra al alcance de unos pocos. Por ello, la organziación y sus colaboradores trabajan sin destajo para que todos los corredores disfruten de la prueba.

Noticias relacionadas

El Maratón de Valencia en 4 horas: tiempo de paso kilómetro a kilómetro

El Maratón de Valencia en 4 horas: tiempo de paso kilómetro a kilómetro

El Maratón de Valencia en 4 horas y media: tiempo de paso kilómetro a kilómetro

El Maratón de Valencia en 4 horas y media: tiempo de paso kilómetro a kilómetro

Qué sabemos del Maratón de Valencia 2025

1. Fecha. La prueba se disputa en Valencia el domingo 7 de diciembre.

2. Corredores. La organización ha confirmado que 35.000 atletas participarán en el Maratón de Valencia 2025.

3. El premio económico más grande del mundo. Esta prueba otorga el premio más grande que existe en los maratones, 1.000.000 de euros por batir el récord del mundo sobre las calles de Valencia.

4. Recorrido. El recorrido del Maratón de Valencia 2025 es completamente llano y al nivel del mar. Discurre por grandes avenidas y el centro histórico de la ciudad, donde se encuentran las principales atracciones turísticas.

5. Feria del Corredor. Feria Valencia acoge la feria del corredor. Los participantes deberán acudir allí para recoger su dorsal, la bolsa de la carrera y disfrutar del ambiente que se genera debido a la cercanía del inicio del Maratón de Valencia 2025. Las fechas son:

- Jueves 4 de diciembre (17:00 a 21:00 horas).

- Viernes 5 de diciembre (9:00 a 21:00 horas).

- Sábado 6 de diciembre (9:00 a 21:00 horas).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  2. 2 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  3. 3 Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
  4. 4

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  5. 5 Pradas estalla contra Mazón: «Le dije que me estaba culpabilizando cuando yo sí estaba donde tenía que estar»
  6. 6 Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio
  7. 7

    El Circ de Nadal devolverá las entradas a 4.500 espectadores al no poder inaugurar las funciones este viernes en Valencia
  8. 8 Un año y medio de cárcel por amenazar y agredir a un médico de Cullera por el color de su piel
  9. 9

    Dolor en el colegio de Alzira de la niña fallecida: «Siempre estará con nosotros. Todos la abrazamos desde aquí»
  10. 10 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cinco claves confirmadas del Maratón de Valencia 2025

Cinco claves confirmadas del Maratón de Valencia 2025