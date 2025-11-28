Cinco claves confirmadas del Maratón de Valencia 2025 El mejor Maratón de España según la RFEA regresa en su 45ª edición

Corredores del Maratón de Valencia en imagen de archivo.

Mario Lahoz Valencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:55 Comenta Compartir

Las calles de la ciudad se preparan para recibir una nueva edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. Esta es una de las pruebas marcadas en rojo por todos los atletas. Este prestigioso circuito es uno de los más rápidos del mundo (2:01:48), idóneo para intentar rebasar el límite de cada uno y establecer la mejor marca personal.

Todavía quedan algunos días hasta que llegue el momento de la celebración de la prueba. Los atletas deberán pasar por la Expo 42k para recoger los enseres necesarios para participar en la prueba.

Lograr completar los 42 kilómetros del Maratón de Valencia 2025 es un hito que se encuentra al alcance de unos pocos. Por ello, la organziación y sus colaboradores trabajan sin destajo para que todos los corredores disfruten de la prueba.

Qué sabemos del Maratón de Valencia 2025

1. Fecha. La prueba se disputa en Valencia el domingo 7 de diciembre.

2. Corredores. La organización ha confirmado que 35.000 atletas participarán en el Maratón de Valencia 2025.

3. El premio económico más grande del mundo. Esta prueba otorga el premio más grande que existe en los maratones, 1.000.000 de euros por batir el récord del mundo sobre las calles de Valencia.

4. Recorrido. El recorrido del Maratón de Valencia 2025 es completamente llano y al nivel del mar. Discurre por grandes avenidas y el centro histórico de la ciudad, donde se encuentran las principales atracciones turísticas.

5. Feria del Corredor. Feria Valencia acoge la feria del corredor. Los participantes deberán acudir allí para recoger su dorsal, la bolsa de la carrera y disfrutar del ambiente que se genera debido a la cercanía del inicio del Maratón de Valencia 2025. Las fechas son:

- Jueves 4 de diciembre (17:00 a 21:00 horas).

- Viernes 5 de diciembre (9:00 a 21:00 horas).

- Sábado 6 de diciembre (9:00 a 21:00 horas).