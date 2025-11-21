El Maratón de Valencia en 4 horas y media: tiempo de paso kilómetro a kilómetro Miles de corredores saldrán el próximo 7 de diciembre con el objetivo de batir su marca personal

El próximo 7 de diciembre miles de corredores saldrán a las calles de Valencia para realizar el Maratón. Deberán completar los 42,195 kilómetros en lo que es en una muestra de resistencia física. Cada atleta lo hará su ritmo, muchos buscando superar su marca personal y otros debutando por primera vez.

La prueba en la capital del Turia está considerada como una de las propicias para obtener un buen tiempo. La buena climatología y el poco desnivel que hay ofrecen la oportunidad perfecta para superarse. Y en el nivel de élite, Juan Roig sueña con que se pueda batir el récord del mundo, hasta el punto de que ofrece un millón de euros a quien lo consiga.

Pero quien tenga un reto más alcanzable, como completar la carrera en 4 horas y media, puede comprobar en la web de Maratón Valencia cuál es el tiempo de paso que debe superar en cada kilómetro. Es el siguiente:

Tabla de Ritmos Tabla de Ritmos – Carrera Distancia (kilómetros) Distancia (m) Tiempo de paso Ritmo 1 kms 1.000 mts. 00:06:24 06:24 2 kms 2.000 mts. 00:12:48 06:24 3 kms 3.000 mts. 00:19:12 06:24 4 kms 4.000 mts. 00:25:36 06:24 5 kms 5.000 mts. 00:32:00 06:24 6 kms 6.000 mts. 00:38:24 06:24 7 kms 7.000 mts. 00:44:48 06:24 8 kms 8.000 mts. 00:51:12 06:24 9 kms 9.000 mts. 00:57:36 06:24 10 kms 10.000 mts. 01:04:00 06:24 11 kms 11.000 mts. 01:10:24 06:24 12 kms 12.000 mts. 01:16:48 06:24 13 kms 13.000 mts. 01:23:12 06:24 14 kms 14.000 mts. 01:29:36 06:24 15 kms 15.000 mts. 01:36:00 06:24 16 kms 16.000 mts. 01:42:24 06:24 17 kms 17.000 mts. 01:48:48 06:24 18 kms 18.000 mts. 01:55:12 06:24 19 kms 19.000 mts. 02:01:36 06:24 20 kms 20.000 mts. 02:08:00 06:24 21 kms 21.000 mts. 02:14:24 06:24 22 kms 22.000 mts. 02:20:48 06:24 23 kms 23.000 mts. 02:27:12 06:24 24 kms 24.000 mts. 02:33:36 06:24 25 kms 25.000 mts. 02:40:00 06:24 26 kms 26.000 mts. 02:46:24 06:24 27 kms 27.000 mts. 02:52:48 06:24 28 kms 28.000 mts. 02:59:12 06:24 29 kms 29.000 mts. 03:05:36 06:24 30 kms 30.000 mts. 03:12:00 06:24 31 kms 31.000 mts. 03:18:24 06:24 32 kms 32.000 mts. 03:24:48 06:24 33 kms 33.000 mts. 03:31:12 06:24 34 kms 34.000 mts. 03:37:36 06:24 35 kms 35.000 mts. 03:44:00 06:24 36 kms 36.000 mts. 03:50:24 06:24 37 kms 37.000 mts. 03:56:48 06:24 38 kms 38.000 mts. 04:03:12 06:24 39 kms 39.000 mts. 04:09:36 06:24 40 kms 40.000 mts. 04:16:00 06:24 41 kms 41.000 mts. 04:22:24 06:24 42 kms 42.000 mts. 04:28:48 06:24 42,195 kms 42.195 mts. 04:30:00 06:24

Sigue en lasprovincias.es toda la información y los mejores reportajes sobre el Maratón de Valencia 2025.

