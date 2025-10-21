La bolsa del corredor trae novedades en el Medio Maratón de Valencia 2025 Junto con la camiseta de la bolsa de la carrera y la medalla de finisher posterior se incluyen hasta 15 regalos para los deportistas

La Feria de la Carrera, en una imagen del año pasado.

Nacho Ortega Valencia Martes, 21 de octubre 2025, 17:14

El Medio Maratón de Valencia 2025 que se celebra el 26 de octubre de 2025 a partir de las 8.25 horas es un regalo para todos los deportistas, pero la organización además ofrece dos bolsas del corredor, una al recoger el dorsal, con la camiseta incluida, y otra tras cruzar la meta y recoger la medalla de finisher. En total, 15 regalos que este año incorporan novedades entre los productos que se pueden encontrar dentro, como cacao, tortitas de arroz, vaselina o papas.

La primera bolsa se recoge en Expo 21K Feria Valencia, en Feria Valencia, donde aparte del dorsal y la pulsera identificativa necesaria para acceder a la salida se entrega un kit con alimentos y otros materiales recomendables para cualquier deportista:

Bolsa de la carrera

- Camiseta oficial Luanvi. Elaborada con tejido técnico Ecotech confeccionado con hilo de poliéster procedente de botellas de plástico recicladas aportando ligereza y suavidad y una máxima transpiración para mantenerse siempre seco. Costuras planas para evitar rozaduras, así como tecnología Skin4Run para ajustarse al cuerpo y Fix Color para garantizar la duración del color original.

- Bolsa

- Cocktail natural Importacto (frutos secos)

- Stick anti-rozaduras RNB

- Chic-kles sin azúcar con sabor a eucalipto

- Leche suprema Central Lechera Asturiana

- Barritas Velarte Pro

- Sobres de Cola-Cao

- Tortitas de arroz y legumbres Cerealto

- Vaselina Vithas

- Physiorelax (crema para masaje)

- Patatas Meléndez

Ampliar Bolsa que se da antes de la carrera. MMV

Bolsa al acabar la carrera

- Medalla de finisher

- Bolsa

- Barrita de proteínas Enervit sabor coco-chocolate

- Agua Aquabona

- Aquarius

- Plátano de Canarias

- Kaki Bouquet

Ampliar Bolsa que se da después de la carrera. MMV

Expo 21K Feria Valencia

Expo 21K Feria Valencia está ubicada en Feria Valencia, en un gran espacio que albergará los estands de los patrocinadores principales de la prueba, recogida del dorsal y bolsa de la carrera, además de las mejores marcas del sector y una amplia agenda de charlas y conferencias.

Horarios de la Feria de la Carrera

Expo 21K Feria Valencia mantendrás sus puertas abiertas durante dos días: el viernes 24 y sábado 25, en horario ininterrumpido de 09:00 a 21:00 horas. La organización recomineda evitar las horas de mayor afluencia (de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas).

El acceso a la Feria de la Carrera será gratuito para corredores, acompañantes y público en general.

Ubicación de Expo 21K Feria Valencia

Feria Valencia. Avenida de las Ferias s/n. Valencia.

¿Cómo llegar?

En coche: 3.000 plazas de parking (La tarifa es de 0.03€/ minuto)-

Metro: Línea 2 Llíria-Torrent Avinguda Parada Carolines/Fira (a unos 600m del recinto). Más información: http://www.metrovalencia.es-

Tranvía: Línea 4, desde la ciudad hasta la entrada principal de Feria Valencia. (Operativa solo en días de celebración en determinados eventos). Más información: http://www.metrovalencia.es-

Buses EMT València: Línea nº 62 de la EMT Benimamet-Estació Nord. con una frecuencia aproximada en días laborales de entre 10 y 15 minutos.

