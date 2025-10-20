Feria de la Carrera del Medio Maratón Valencia 2025: ubicación, horario y las horas que la organización recomienda evitar El acceso a Expo 21K Feria Valencia será gratuito para corredores, acompañantes y público en general

Andoni Torres Valencia Lunes, 20 de octubre 2025, 17:21

Cerca de 25.000 corredores convertirán a Valencia, el domingo 26 de octubre, en el epicentro mundial del atletismo con la disputa del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025. Además decenas de miles de personas disfrutarán como espectadores en las calles de la ciudad de una prueba que ya es uno de los grandes eventos deportivos del año.

Antes, el viernes 24, se abrirá la Expo 21K Feria Valencia, la feria de la carrera del Medio Maratón Valencia, primer foco de atracción de los corredores por cuanto es el lugar de recogida del dorsal, bolsa de la carrera y la pulsera identificativa necesaria para tomar la salida.

La feria de la carrera acogerá los estands de los patrocinadores principales de la prueba, la recogida del dorsal y bolsa de la carrera, además de las mejores marcas del sector y una amplia agenda de charlas y conferencias, junto con una deportiva oferta gastronómica.

Expo 21K Feria Valencia mantendrás sus puertas abiertas durante dos días: el viernes 24 y sábado 25, en horario ininterrumpido de 09:00 a 21:00 horas. La organización recomineda evitar las horas de mayor afluencia (de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas).

El acceso a la Feria de la Carrera será gratuito para corredores, acompañantes y público en general.

Ubicación de Expo 21K Feria Valencia

Feria Valencia. Avenida de las Ferias s/n. Valencia.

¿Cómo llegar?

En coche: 3.000 plazas de parking (La tarifa es de 0.03€/ minuto)-

Metro: Línea 2 Llíria-Torrent Avinguda Parada Carolines/Fira (a unos 600m del recinto). Más información: http://www.metrovalencia.es-

Tranvía: Línea 4, desde la ciudad hasta la entrada principal de Feria Valencia. (Operativa solo en días de celebración en determinados eventos). Más información: http://www.metrovalencia.es-

Buses EMT València: Línea nº 62 de la EMT Benimamet-Estació Nord. con una frecuencia aproximada en días laborales de entre 10 y 15 minutos.

Horarios de Expo 21K Feria Valencia

Viernes 24 y sábado 25 de octubre: De las 09:00 a las 21:00 horas, en horario ininterrumpido.

Se recomienda evitar las horas de mayor afluencia (de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas).

Puede consultar y descargar aquí el plano de la Feria de la Carrera

Restauración

La feria contará con distintos espacios de restauración para desayunos, almuerzos y tentempiés.

La Placeta

Expo 21K Feria Valencia contará con un espacio llamado La Placeta en el que durante el viernes y el sábado se realizarán charlas relacionadas con el mundo del running así como actos clave del Medio Maratón Valencia como la presentación de los atletas de élite.

La Placeta está ubicada en el corazón de la feria y su programación está abierta de manera gratuita a todo el público, corredor o no.

Programación de La Placeta:

Viernes 24 de octubre.

16:00h Presentación atletas internacionales.

17:00h Presentación atletas nacionales.

18:00h El Rincón del Debutante by Serrano. Con José Garay, entrenador de CA Serrano, responsable de los planes de entrenamiento de Objetivo 21K Valencia y columnista de LAS PROVINCIAS.

19:00h Aprende cómo hacer una la reanimación cardiopulmonar con Vithas Valencia Turia.

Sábado 25 de octubre.

10:00h Análisis del recorrido por Blanca Iribas, responsable de circuito.

11:00h Presentación de los Prácticos MSC.

12:00h Charla con Edurne Pasaban by Zurich.

17:00h Consejos, errores y 21K de experiencias by Run Match.

18:00h Charla con Julia Lillo by Coros.